MU có thể đặt dấu chấm hết cho Casemiro

"Quỷ đỏ" xây dựng kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 bằng cách cắt giảm gần 1 triệu bảng/tuần từ quỹ lương.

Casemiro có thể rời MU trong kế hoạch thay máu tuyến giữa.

Theo ESPN, khoản tiết kiệm 1 triệu bảng/tuần sẽ được "Quỷ đỏ" tái đầu tư cho những gương mặt trẻ ở tuyến giữa, giàu năng lượng và mang lại giá trị dài hạn cho đội bóng của HLV Ruben Amorim. Hàng loạt hợp đồng với mức lương cao chuẩn bị hết hạn gồm Casemiro, Harry Maguire và Jadon Sancho, cùng với niềm tin Marcus Rashford sẽ được Barcelona mua đứt, mở ra cơ hội để MU tái cấu trúc mạnh mẽ.

MU từng hỏi mua Carlos Baleba vào tháng 8 nhưng Brighton hét giá tới 115 triệu bảng. Đội chủ sân Old Trafford cũng duy trì sự quan tâm đối với bộ đôi trẻ Adam Wharton (Crystal Palace) và Angelo Stiller (Stuttgart). Tuy nhiên, bất chấp việc phụ thuộc nhiều vào Casemiro, MU không có ý định bổ sung tiền vệ vào tháng 1, bởi họ chỉ muốn chi tiền cho các mục tiêu hàng đầu vào mùa hè.

Hè qua, MU không mang về tiền vệ do ngân sách bị siết lại và cũng từ chối đề nghị lấy Romeo Lavia trong thỏa thuận bán Alejandro Garnacho cho Chelsea. Không có Champions League khiến MU thất thu ít nhất 40 triệu bảng, trong khi đợt cắt giảm nhân sự do tập đoàn Ineos triển khai giúp quỹ lương trở về mức thấp nhất từ mùa 2017/18.

Sancho khả năng chia tay MU dưới dạng tự do khi hết hợp đồng.

Hợp đồng của Sancho (300.000 bảng/tuần) sẽ hết hạn cuối mùa, chính thức khép lại một thương vụ thất bại khi MU không có kế hoạch giữ lại. Rashford khả năng chia tay CLB sau khi tỏa sáng tại Barcelona. Còn Casemiro và Maguire phải chấp nhận giảm mức đãi ngộ, lần lượt 350.000 và 200.000 bảng/tuần.

Nếu từ chối giảm lương, Maguire và Casemiro buộc phải rời Old Trafford bởi ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" quyết tâm siết chặt quỹ lương. Trong trường hợp cả hai trụ cột dày dạn kinh nghiệm đồng ý giảm lương, MU tiết kiệm được khoảng 1 triệu bảng/tuần.

Con số đó đủ để MU trả lương cho hai tân binh tuyến giữa. Baleba và Wharton có thể tiêu tốn tới 180 triệu bảng, còn Stiller được định giá khoảng 50 triệu.

Dù thế nào, MU sẽ khép lại kỷ nguyên chiêu mộ các ngôi sao tuổi băm với mức lương khổng lồ. Từ giờ, họ bước vào cuộc chơi dài hơi với chiến lược chi tiêu thông minh, tuyển mộ đúng nhu cầu và xây dựng bộ khung trẻ trung bền vững cho triều đại Amorim.