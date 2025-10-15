Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Mr Manchester United' qua đời

  • Thứ tư, 15/10/2025 08:01 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Marin Zdravkov Levidzhov - người đàn ông Bulgaria đổi tên hợp pháp thành Manchester United, qua đời ở tuổi 62, để lại câu chuyện cảm động về tình yêu vô điều kiện dành cho "Quỷ đỏ".

Bóng đá Anh vừa mất đi một biểu tượng đặc biệt. 

CLB Manchester United phát đi thông báo: "Chúng tôi rất tiếc khi biết tin và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè của ông Marin Zdravkov Levidzhov. Ông là một người hâm mộ đặc biệt, đúng nghĩa 'Mr Manchester United'".

Từ một công nhân xây dựng bình thường, Levidzhov trở thành hiện tượng toàn cầu khi khắc hình huy hiệu MU lên trán và dành trọn cuộc đời cho đội bóng mình yêu. Niềm đam mê bắt đầu sau đêm huyền thoại ở Camp Nou năm 1999, khi MU ngược dòng thắng Bayern Munich 2-1 để giành cú ăn ba lịch sử.

Sáng hôm sau, khi còn chếnh choáng sau men say chiến thắng, ông tuyên bố sẽ đổi tên mình để gắn bó trọn đời với đội bóng. Sau 15 năm kiên trì đấu tranh, đến năm 2014, Marin được công nhận tên mới là Manchester Zdravkov Levidzhov-United.

Câu chuyện của ông được ghi lại trong bộ phim tài liệu My Mate Manchester United (2011), mở ra hành trình phi thường của một người hâm mộ dám biến tình yêu bóng đá thành lý tưởng sống. "Mr United" từng bật khóc khi được đặt chân tới Old Trafford.

Tại căn nhà nhỏ ở Bulgaria, Levidzhov sống giữa không gian đỏ rực MU với áp phích Beckham, áo đấu Berbatov, cờ và biểu ngữ phủ kín tường. Thậm chí, con mèo cưng của ông cũng được đặt tên là "Becks". Với ông, MU là lý tưởng, niềm vui và định nghĩa của cuộc đời.

Minh Nghi

