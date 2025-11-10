Một phút tệ hại nhất sự nghiệp Papiss Cisse

Người hâm mộ được một phen cười nghiêng ngả khi chứng kiến cựu tiền đạo Papiss Cisse trải qua 60 giây "thảm hoạ" trên sân cỏ ở một trận đấu phong trào.

Ở tuổi 40, Cisse khoác áo Wythenshawe FC Vets tại giải bóng đá lão tướng Cheshire Veterans League – nơi quy tụ nhiều cựu danh thủ như Stephen Ireland, Joleon Lescott hay George Boyd. Đội bóng càn quét giải đấu với những chiến thắng hủy diệt, gần nhất là trận thắng 13-0 trước South Liverpool, trong đó Cisse ghi tới 6 bàn chỉ trong hiệp hai.

Nhưng trước khi trở thành người hùng, chân sút người Senegal trải qua khoảnh khắc muối mặt hiếm có. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng, Cisse được giao thực hiện quả phạt đền. Anh sút với lực yếu, để thủ môn cản phá, rồi băng vào đá bồi nhưng không thành công.

Cisse lập tức chạy sang thực hiện quả phạt góc và bi kịch tiếp diễn. Quả tạt hời hợt của anh khiến bóng không thể rời mặt đất, đồng thời lăn thẳng ra sau vạch biên trong tiếng cười ồ của khán giả. Một người dùng mạng xã hội bình luận chua cay: "Đó chắc là quả phạt góc tệ nhất lịch sử".

Dù vậy, Cisse chuộc lỗi khi thi đấu bùng nổ ở hiệp hai với 6 bàn giúp đội nhà thắng đậm. Đây cũng là lần thứ hai trong mùa anh ghi 6 bàn trong một trận, sau màn trình diễn hủy diệt trước Collegiate Old Boys cách đây 3 tuần.

Sau khi rời Newcastle năm 2016, Cisse phiêu lưu qua Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp, khép lại sự nghiệp với hơn 200 bàn thắng, trong đó có 37 bàn tại Premier League. Dù chỉ còn thi đấu phong trào, bản năng sát thủ của anh vẫn chưa hề mai một.