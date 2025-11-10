Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Một phút tệ hại nhất sự nghiệp Papiss Cisse

  • Thứ hai, 10/11/2025 09:29 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Người hâm mộ được một phen cười nghiêng ngả khi chứng kiến cựu tiền đạo Papiss Cisse trải qua 60 giây "thảm hoạ" trên sân cỏ ở một trận đấu phong trào.

Ở tuổi 40, Cisse khoác áo Wythenshawe FC Vets tại giải bóng đá lão tướng Cheshire Veterans League – nơi quy tụ nhiều cựu danh thủ như Stephen Ireland, Joleon Lescott hay George Boyd. Đội bóng càn quét giải đấu với những chiến thắng hủy diệt, gần nhất là trận thắng 13-0 trước South Liverpool, trong đó Cisse ghi tới 6 bàn chỉ trong hiệp hai.

Nhưng trước khi trở thành người hùng, chân sút người Senegal trải qua khoảnh khắc muối mặt hiếm có. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng, Cisse được giao thực hiện quả phạt đền. Anh sút với lực yếu, để thủ môn cản phá, rồi băng vào đá bồi nhưng không thành công.

Cisse lập tức chạy sang thực hiện quả phạt góc và bi kịch tiếp diễn. Quả tạt hời hợt của anh khiến bóng không thể rời mặt đất, đồng thời lăn thẳng ra sau vạch biên trong tiếng cười ồ của khán giả. Một người dùng mạng xã hội bình luận chua cay: "Đó chắc là quả phạt góc tệ nhất lịch sử".

Dù vậy, Cisse chuộc lỗi khi thi đấu bùng nổ ở hiệp hai với 6 bàn giúp đội nhà thắng đậm. Đây cũng là lần thứ hai trong mùa anh ghi 6 bàn trong một trận, sau màn trình diễn hủy diệt trước Collegiate Old Boys cách đây 3 tuần.

Sau khi rời Newcastle năm 2016, Cisse phiêu lưu qua Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp, khép lại sự nghiệp với hơn 200 bàn thắng, trong đó có 37 bàn tại Premier League. Dù chỉ còn thi đấu phong trào, bản năng sát thủ của anh vẫn chưa hề mai một.

Màn ăn mừng lạ lùng của Haaland, Foden

Bộ đôi Erling Haaland và Phil Foden của Man City gây chú ý với màn ăn mừng bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Liverpool tại vòng 11 Premier League rạng sáng 10/11.

4 giờ trước

Thảm họa Konate

Người hâm mộ Liverpool kêu gọi CLB bán trung vệ Ibrahima Konate ngay trong tháng 1/2026 sau màn trình diễn thất vọng trước Man City ở vòng 12 Premier League rạng sáng 10/11.

4 giờ trước

MU thở phào với Sesko

HLV Ruben Amorim đón tin vui từ Benjamin Sesko sau trận hòa 2-2 kịch tính giữa MU và Tottenham thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11.

15 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

60 giây thảm họa Cisse Cisse 60 giây penalty

Đọc tiếp

Bi kich o giai hang Nhi Tay Ban Nha hinh anh

Bi kịch ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha

44 phút trước 09:32 10/11/2025

0

Khuya 9/11, một CĐV ngã quỵ trên khán đài và qua đời buộc trận đấu giữa Ceuta và Almeria thuộc vòng 13 giải hạng Nhì Tây Ban Nha bị hủy.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý