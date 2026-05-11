Một ngân hàng cắt giảm 126 phòng giao dịch chỉ sau một năm

VietinBank tiếp tục thu hẹp mạng lưới giao dịch truyền thống khi đóng hàng chục phòng giao dịch trong quý I/2026, nâng số điểm giao dịch bị cắt giảm một năm qua lên tới 126 điểm.

Dù đóng cửa nhiều phòng giao dịch, VietinBank vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Ảnh: CTG.

Trong quý I/2026, VietinBank tiếp tục thu hẹp mạng lưới giao dịch khi giảm thêm 18 phòng giao dịch so với thời điểm cuối năm 2025. Tính đến hết tháng 3 năm nay, ngân hàng quốc doanh này duy trì hoạt động với 157 chi nhánh cùng 827 phòng giao dịch trên toàn hệ thống. Trước đó, riêng trong năm 2025, ngân hàng này cũng đã dừng hoạt động 108 phòng giao dịch.

Như vậy, chỉ trong hơn một năm qua, tổng số điểm giao dịch bị cắt giảm tại VietinBank đã lên tới 126 phòng giao dịch, trong khi số lượng chi nhánh vẫn được giữ nguyên.

Dù mạng lưới được tinh gọn đáng kể, biến động nhân sự tại ngân hàng không quá lớn. Trong 3 tháng đầu năm nay, VietinBank giảm ròng 135 lao động, đưa tổng số cán bộ nhân viên còn 22.153 người. Cả năm 2025 trước đó, quy mô nhân sự của ngân hàng cũng chỉ giảm nhẹ khoảng 200 người.

Trong báo cáo thường niên 2025, VietinBank cho biết ngân hàng đã rà soát hiệu quả hoạt động tại nhiều đơn vị nhằm tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, tập trung nguồn lực cho kinh doanh và xử lý nợ. Một số bộ phận có chức năng tương đồng hoặc hoạt động chưa hiệu quả được sáp nhập để giảm đầu mối trung gian.

Trong năm 2025, ngân hàng triển khai kế hoạch tái cơ cấu trên phạm vi toàn hệ thống, từ hội sở đến các chi nhánh và phòng giao dịch. Tại hội sở chính, VietinBank đã sắp xếp lại 3 khối cùng 29 đơn vị cấp phòng/ban nhằm hạn chế chồng chéo trong vận hành. Sau tái cơ cấu, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tối ưu quy trình và nguồn lực.

Ở cấp chi nhánh, nhiều bộ phận như kế toán, kho quỹ hay tổ chức - tổng hợp được hợp nhất nhằm tinh giản bộ máy hỗ trợ, đồng thời chuyển dịch nhân sự sang mảng kinh doanh. Việc đóng cửa một số phòng giao dịch cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành của ngân hàng.

Việc thu gọn bộ máy giúp kết quả kinh doanh của VietinBank bứt phá trong quý I. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý I năm nay của ngân hàng này đạt hơn 11.100 tỷ đồng , tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong khối ngân hàng có vốn Nhà nước.

Đà bứt tốc này đến từ việc quy mô tín dụng tăng 14%. Đại diện ngân hàng cho biết đơn vị đã chủ động tái cơ cấu danh mục, tập trung vào lĩnh vực sản xuất và đẩy mạnh mảng bán lẻ (chiếm 60% dư nợ) để phân tán rủi ro, giảm sự phụ thuộc vào các lĩnh vực tiềm ẩn như bất động sản.

Đáng chú ý, VietinBank cũng là cái tên duy nhất trong nhóm Big 4 ghi nhận tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1% nhờ xử lý hiệu quả nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đang được nhà băng này dự phòng ở mức 167%.

Không chỉ VietinBank, nhiều ngân hàng lớn khác cũng đang thu hẹp mạng lưới giao dịch truyền thống. Trong đó, Agribank năm 2025 đã giảm 6 chi nhánh loại 1 và 6 phòng giao dịch, dù tăng thêm 4 chi nhánh loại 2. Đến cuối năm, ngân hàng này sở hữu 159 chi nhánh loại 1, 777 chi nhánh loại 2, cùng 1.278 phòng giao dịch.

Tương tự, đến cuối năm 2025, BIDV có 175 chi nhánh và 928 phòng giao dịch, giảm 6 chi nhánh so với năm trước. Vietcombank cũng đã dừng hoạt động 27 điểm giao dịch trong năm ngoái, xuống còn 640 điểm giao dịch.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Sacombank cũng đẩy mạnh tinh giản hệ thống. Tính đến cuối tháng 3, ngân hàng này có 109 chi nhánh và 426 phòng giao dịch, giảm 17 phòng giao dịch so với năm 2023 đồng thời cắt giảm khoảng 4.000 nhân sự trong vòng 3 năm gần đây.

VCBNeo cũng đã giảm tới 32 điểm giao dịch truyền thống trong năm vừa qua. Tính đến hết năm 2025, VCBNeo chỉ còn lại 60 điểm giao dịch trên cả nước, trong đó tập trung chủ yếu tại TP.HCM.