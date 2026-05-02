Lợi nhuận VietinBank bất ngờ áp sát Vietcombank

Với mức tăng trưởng bứt phá hơn 60%, VietinBank đang thu hẹp đáng kể khoảng cách về lợi nhuận trước thuế với "quán quân" Vietcombank.

VietinBank bám đuổi sát sao Vietcombank về lợi nhuận trong quý đầu năm. Ảnh: CTG.

Báo cáo tài chính quý I/2026 của ba "ông lớn" ngân hàng quốc doanh đã niêm yết gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV cho thấy những mảng màu đối lập trong bức tranh kinh doanh đầu năm.

VietinBank tăng trưởng kỷ lục, bám đuổi ngôi vương

Tâm điểm tăng trưởng kinh doanh của nhóm Big 4 trong 3 tháng đầu năm thuộc về VietinBank. Nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.100 tỷ đồng , tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong khối ngân hàng có vốn Nhà nước.

Đà bứt tốc này đến từ việc quy mô tín dụng tăng 14%. Đại diện ngân hàng cho biết đơn vị đã chủ động tái cơ cấu danh mục, tập trung vào lĩnh vực sản xuất và đẩy mạnh mảng bán lẻ (chiếm 60% dư nợ) để phân tán rủi ro, giảm sự phụ thuộc vào các lĩnh vực tiềm ẩn như bất động sản.

Đáng chú ý, VietinBank cũng là cái tên duy nhất trong nhóm ghi nhận tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ về mức 1% nhờ xử lý hiệu quả nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đang được nhà băng này áp dụng ở mức 167%.

Không nhiều bất ngờ khi Vietcombank tiếp tục giữ vững ngôi vị "quán quân" với 11.800 tỷ đồng lãi trước thuế. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nhà băng này đã chậm lại, chỉ ở mức 9%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí dự phòng tăng mạnh.

Với quan điểm quản trị rủi ro thận trọng, Vietcombank duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 250%, hiện là mức cao nhất hệ thống. Trong bối cảnh nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gấp 7 lần so với đầu năm, việc tăng trích lập dự phòng (lên đến 50% giá trị nợ nhóm 4) đã trực tiếp bào mòn một phần lợi nhuận của ngân hàng.

Trong khi đó, BIDV dù duy trì đà tăng trưởng 15%, đạt khoảng 8.500 tỷ đồng lãi trước thuế, nhưng vẫn xếp cuối bảng về lợi nhuận trong nhóm ngân hàng quốc doanh. Đây cũng là đơn vị đang chịu áp lực nợ xấu lớn nhất nhóm với tỷ lệ 1,76%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của nhà băng này tính tới hết quý I là thấp nhất nhóm quốc doanh, chỉ đạt 87%.

Dù theo sau về các chỉ tiêu lợi nhuận kể trên nhưng nếu xét về tổng tài sản thì BIDV lại đang dẫn đầu. Tính đến ngày 31/3, nhà băng này ghi nhận tổng tài sản đạt gần 3,39 triệu tỷ đồng . VietinBank và Vietcombank xếp sau, khi lần lượt đạt 2,92 triệu tỷ đồng và 2,55 triệu tỷ đồng .

LỢI NHUẬN 3 NGÂN HÀNG QUỐC DOANH DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG SO VỚI CÙNG KỲ NĂM NGOÁI Nguồn: BCTC NH. Nhãn Vietcombank VietinBank BIDV Lợi nhuận trước thuế quý I/2025 tỷ đồng 10860 6823 5955 Lợi nhuận trước thuế quý I/2026

11803 11139 8572

Áp lực thanh khoản và chất lượng nợ

Một điểm chung của cả ngành ngân hàng và cũng xuất hiện ở nhóm Big 4 trong quý I là sự lệch pha giữa huy động vốn và tăng trưởng tín dụng.

Tại Vietcombank, dư nợ cho vay tăng 6% so với đầu năm lên 1,75 triệu tỷ đồng nhưng tiền gửi khách hàng chỉ nhích nhẹ 0,6%, dừng ở mức 1,68 triệu tỷ đồng tại ngày 31/3.

Tình hình tại BIDV còn thách thức hơn khi tiền gửi khách hàng giảm 3,7% so với đầu năm xuống còn 2,14 triệu tỷ đồng , trong đó tiền gửi không kỳ hạn (CASA) sụt giảm mạnh hơn 11%, còn tiền gửi có kỳ hạn cũng giảm gần 2%.

Để bù đắp khoảng trống thanh khoản, nhà băng này đã đẩy mạnh kênh phát hành giấy tờ có giá. Ở chiều cho vay, dư nợ của ngân hàng báo đạt 2,43 triệu tỷ đồng , tức tăng trưởng hơn 2% so với hồi cuối năm 2025.

Ngược lại, VietinBank cho thấy sự cân bằng nhất khi cả huy động và cho vay đều giữ mức tăng trưởng ổn định 2% so với đầu năm, lần lượt đạt 2 triệu tỷ đồng và hơn 1,8 triệu tỷ đồng .

Bên cạnh áp lực thanh khoản, chất lượng tài sản của nhóm nhà băng này cũng đang có dấu hiệu suy giảm. Sự dịch chuyển nợ sang các nhóm rủi ro cao (nhóm 3 và nhóm 4) đã tăng. Ba tháng đầu năm, nợ nhóm 4 tại Vietcombank tăng đột biến gấp 7 lần. Trong khi đó, nợ nhóm 3 tại BIDV và VietinBank đều tăng ít nhất gấp đôi so với đầu năm nay.