Morocco lập kỷ lục chưa từng có ở World Cup

Trận hòa 1-1 trước Brazil không chỉ giúp Morocco tạo địa chấn ở bảng C World Cup 2026 mà còn đưa đại diện châu Phi đi vào lịch sử với cột mốc chưa từng có.

Morocco lập kỷ lục trước cả Curacao.

Trong trận đấu với đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới, HLV Morocco thực hiện sự thay đổi người ở phút 65 khi Samir El Mourabet vào sân thay Azzedine Ounahi. Tưởng chừng đó chỉ là một điều chỉnh chiến thuật thông thường, nhưng nó lại mở ra một cột mốc đáng chú ý.

Ounahi là cầu thủ duy nhất trong đội hình Morocco trên sân được sinh ra tại chính quốc gia Bắc Phi này. Khi tiền vệ của Marseille rời sân, Morocco trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup thi đấu với 11 cầu thủ đều sinh ra ngoài lãnh thổ quê hương.

Kỷ lục đặc biệt ấy kéo dài khoảng 24 phút, trước khi Soufiane Rahimi được tung vào sân ở cuối trận. Dù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, đó vẫn là một dấu mốc đủ để Morocco ghi tên mình vào lịch sử World Cup.

Đội hình lập kỷ lục của Morocco phản ánh rõ nét đặc điểm đa dạng sắc tộc của nền bóng đá nước này trong nhiều năm qua. Trong đó có bốn cầu thủ sinh tại Pháp, ba người sinh ở Tây Ban Nha, hai cầu thủ sinh tại Bỉ, một người sinh ở Hà Lan và thủ môn Yassine Bounou sinh tại Canada.

Morocco cũng là đội châu Phi đầu tiên cầm hoà Brazil ở World Cup.

Trước giải đấu, Curacao mới là đội được dự đoán tạo nên cột mốc tương tự. Trong danh sách 26 tuyển thủ của đại diện Caribe, chỉ có duy nhất một cầu thủ sinh ra trên đảo quốc này. Tuy nhiên, Morocco mới là đội đi trước một bước.

Bên cạnh kỷ lục nói trên, trận hòa 1-1 còn mang ý nghĩa đặc biệt với lịch sử World Cup. Đây là lần đầu tiên Brazil chia điểm với một đại diện châu Phi tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trước Morocco, Brazil từng chạm trán các đội tuyển châu Phi 8 lần ở World Cup. "Selecao" thắng 7 trận và chỉ thua Cameroon tại World Cup 2022 trong bối cảnh đã chắc suất đi tiếp và sử dụng đội hình dự bị.

Video Morocco cụ thể hóa thế trận áp đảo trước Brazil Bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 của Ismael Saibari giúp Morocco vươn lên dẫn trước 1-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 ngày 14/6.