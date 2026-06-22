MoMo chào bán 50% cổ phần?

Các nhà đầu tư đang tiến hành thẩm định để rót vốn vào MoMo. Thương vụ được dự báo trở thành một trong những giao dịch công nghệ tư nhân lớn nhất năm nay.

MoMo được cho là đang chào bán khoảng 50% cổ phần với Blackstone và MUFG nằm trong nhóm nhà đầu tư tiến hành thẩm định thương vụ này. Ảnh: MoMo

Theo DealStreetAsia, quỹ đầu tư Blackstone của Mỹ và tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) của Nhật Bản nằm trong số 5 nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào MoMo. Nguồn tin cho biết khoảng 50% cổ phần tại kỳ lân fintech Việt Nam đang được chào bán trong một giao dịch do Morgan Stanley và Jefferies tư vấn.

Nếu giao dịch hoàn tất, một số cổ đông hiện hữu của MoMo có thể thoái vốn. Trong đó có Warburg Pincus - cổ đông quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất của công ty - cùng Goodwater Capital, hai đơn vị từng dẫn dắt vòng gọi vốn Series D của MoMo năm 2021.

Các cổ đông khác của MoMo hiện gồm Kora Management, Tybourne Capital Management, Affirma Capital, Macquarie Capital, Mizuho Bank và Goldman Sachs.

Tính đến cuối năm 2025, Warburg Pincus sở hữu khoảng 26% cổ phần MoMo, trong khi Augusta Investments I Pte Ltd nắm hơn 13%. Mizuho Bank, nhà đầu tư tham gia vòng Series E, sở hữu khoảng 7,3%.

MoMo được định giá trên 2 tỷ USD sau vòng gọi vốn có sự tham gia của Mizuho Bank vào năm 2021, qua đó trở thành một trong số ít startup công nghệ Việt Nam đạt danh hiệu "kỳ lân".

Nguồn tin của DealStreetAsia cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và chưa có gì đảm bảo giao dịch sẽ được thực hiện. Blackstone, MoMo và Warburg Pincus từ chối bình luận, trong khi MUFG chưa phản hồi.

Động thái gọi vốn diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của MoMo đã có những cải thiện đáng kể. Doanh nghiệp ghi nhận khoản lợi nhuận năm 2024 đạt 347,5 tỷ đồng , đảo chiều so với mức lỗ của năm trước. Công ty đồng tiếp tục duy trì trạng thái có lãi trong năm 2025.

Thành lập với mô hình ví điện tử, MoMo hiện mở rộng sang nhiều dịch vụ tài chính như đầu tư, bảo hiểm và quản lý tài sản. Công ty cho biết đang phục vụ hơn 30 triệu người dùng.

Từ năm 2023, doanh nghiệp bắt đầu tái định vị hoạt động theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các sản phẩm tài chính dành cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thương vụ tại MoMo cũng diễn ra trong bối cảnh một số khoản đầu tư công nghệ của Warburg Pincus tại Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn tìm kiếm cơ hội thanh khoản.

Tại Philippines, đơn vị vận hành ví điện tử Mynt đang tiến gần kế hoạch IPO sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cổ đông. Trong khi đó, Grab Holdings gần đây đã tham gia một vòng gọi vốn của Advance Intelligence Group, công ty mẹ của nền tảng mua trước trả sau Atome.