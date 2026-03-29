Bán vốn cho Thái Lan bất thành, Home Credit Việt Nam làm ăn thế nào?

Thương vụ bán 100% vốn cho ngân hàng Thái Lan không thể hoàn tất sau 2 năm chờ phê duyệt, dù vậy Home Credit Việt Nam vẫn báo lợi nhuận kỷ lục hơn 2.600 tỷ đồng trong năm 2025.

Home Credit Việt Nam báo lãi trước thuế đạt 2.601 tỷ đồng. Ảnh: HCVN.

The Siam Commercial Bank (SCB) và Công ty tài chính Home Credit Việt Nam ngày 26/3 thông báo chấm dứt giao dịch mua bán cổ phần, khép lại kế hoạch thâu tóm 100% vốn đã được công bố từ năm 2023.

Theo thỏa thuận ban đầu, thương vụ được định giá khoảng 31 tỷ baht, tương đương hơn 20.900 tỷ đồng và có điều chỉnh theo hợp đồng mua bán cổ phần (SPA). Tuy nhiên, SCB cho biết các yếu tố bên ngoài đã khiến những điều kiện tiên quyết trong SPA không thể hoàn tất đúng tiến độ, buộc hai bên đi đến quyết định dừng giao dịch.

Ngân hàng Thái Lan khẳng định việc hủy thương vụ không ảnh hưởng đến tình hình tài chính. Đồng thời, SCB và công ty mẹ là SCBX - tập đoàn công nghệ tài chính sở hữu nhiều công ty thành viên - vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược trở thành tập đoàn fintech hàng đầu khu vực, với định hướng mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á.

Về phía Home Credit Việt Nam, doanh nghiệp này thuộc sở hữu của Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF, bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2009. Đến nay, đây là một trong những công ty tài chính tiêu dùng lớn trên thị trường, đứng thứ hai về thị phần, chỉ sau FE Credit. Công ty sở hữu khoảng 17 triệu khách hàng cùng hơn 6.000 nhân sự.

Các mảng kinh doanh chủ lực của Home Credit gồm cho vay trả góp hàng tiêu dùng như xe máy, điện tử, đồ gia dụng, nội thất; cho vay tiền mặt và phát hành thẻ tín dụng.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây, Home Credit Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.601 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.077 tỷ đồng , cùng tăng 61% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE) theo đó tăng từ 18% lên 25%.

Động lực tăng trưởng chính tiếp tục đến từ hoạt động cho vay, với thu nhập lãi thuần đạt 7.211 tỷ đồng , tăng 15%. Bên cạnh đó, lãi thuần từ dịch vụ tăng mạnh 78%, lên 1.866 tỷ đồng . Trong năm, doanh nghiệp đã trích lập 2.180 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng nhẹ 5% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Home Credit Việt Nam tăng 37% so với đầu năm, chủ yếu nhờ mở rộng cho vay khách hàng cá nhân. Dư nợ tín dụng đạt 32.583 tỷ đồng , tăng 37% và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản. Chất lượng tài sản cũng cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,76% xuống 1,66%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì ở mức 23,3%.

Về SCB, đây là một trong những ngân hàng lâu đời và có quy mô tài sản hàng đầu tại Thái Lan. Công ty mẹ SCBX hoạt động theo mô hình tập đoàn công nghệ tài chính, với các mảng kinh doanh trải rộng từ ngân hàng, tài chính tiêu dùng đến nền tảng số và công nghệ.