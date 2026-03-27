Ngân hàng Thái Lan hủy thương vụ mua Home Credit Việt Nam

Ngân hàng Thái Lan Siam Commercial Bank thông báo chấm dứt kế hoạch mua lại 100% Home Credit Việt Nam do không đáp ứng các điều kiện trong thời hạn thỏa thuận.

Thương vụ giữa SCB và Home Credit Việt Nam bị hủy do không đáp ứng các điều kiện trong thỏa thuận. Ảnh: H.C.

Ngân hàng The Siam Commercial Bank (SCB) của Thái Lan ngày 26/3 thông báo chấm dứt kế hoạch mua lại 100% vốn Home Credit Vietnam, sau khi các điều kiện của thương vụ không được đáp ứng trong thời hạn thỏa thuận.

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, Hội đồng Quản trị SCB đã phê duyệt việc chấm dứt thỏa thuận mua bán cổ phần (SPA) với Home Credit vào ngày 20/3, qua đó kết thúc kế hoạch đầu tư vào công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam.

Trước đó, vào năm 2024, SCB - thành viên của tập đoàn tài chính SCBX - đã ký thỏa thuận mua lại 100% vốn điều lệ của Home Credit Việt Nam với giá trị khoảng 20.973 tỷ đồng (khoảng 796 triệu USD ). Tuy nhiên, ngân hàng cho biết do các yếu tố bên ngoài, các điều kiện tiên quyết của thương vụ không thể hoàn tất trong thời hạn đã thống nhất nên giao dịch không thể tiếp tục.

SCB cũng khẳng định việc hủy bỏ thương vụ không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngân hàng, đồng thời nhấn mạnh vẫn tiếp tục chiến lược trở thành tập đoàn fintech khu vực và tìm kiếm cơ hội mở rộng tại các thị trường tăng trưởng cao ở Đông Nam Á.

Home Credit Việt Nam là một trong những công ty tài chính tiêu dùng lớn tại Việt Nam, cung cấp các khoản vay tiêu dùng, vay tiền mặt và vay mua xe máy. Doanh nghiệp đã phục vụ hơn 15 triệu khách hàng và có mạng lưới khoảng 14.000 điểm bán hàng trên toàn quốc.

Theo dữ liệu công bố, năm 2025 công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.076 tỷ đồng , tăng 61% so với năm trước.

Cùng với đó, tổng tài sản của công ty cũng tăng trưởng 37% so với đầu năm 2025, động lực tăng trưởng đến từ cho vay khách hàng cá nhân và tổng dư nợ tín dụng tăng 37%.

Siam Commercial Bank (SCB) là một trong những ngân hàng lâu đời nhất Thái Lan, được thành lập năm 1907 và hiện là trụ cột của tập đoàn tài chính SCBX. Ngân hàng này đang theo đuổi chiến lược mở rộng sang lĩnh vực công nghệ tài chính và các thị trường tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam từng được xem là điểm đến quan trọng trong mảng tài chính tiêu dùng.