Mỗi nhà hàng Haidilao ở Việt Nam thu hơn 140 tỷ đồng năm qua

Chuỗi lẩu Trung Quốc Haidilao ghi nhận doanh thu khoảng 94 triệu USD (gần 2.500 tỷ đồng ) tại thị trường Việt Nam trong năm 2025, theo báo cáo tài chính của Super Hi International, đơn vị vận hành hệ thống Haidilao bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Con số này tăng khoảng 7% so với năm 2024, nối dài chuỗi tăng trưởng trong nhiều năm. Trước đó, doanh thu tại Việt Nam của thương hiệu lẩu này lần lượt đạt khoảng 75,4 triệu USD năm 2022, 78 triệu USD năm 2023 và 87,8 triệu USD năm 2024.

Hiện Haidilao có khoảng 17 nhà hàng tại Việt Nam, tập trung chủ yếu tại TP.HCM và Hà Nội. Tính trung bình, mỗi nhà hàng mang về khoảng 5,5 triệu USD doanh thu trong năm qua, tương đương hơn 140 tỷ đồng .

Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường doanh thu lớn của hệ thống Haidilao ngoài Trung Quốc, cùng với Singapore, Mỹ và Malaysia.

Theo báo cáo của Super Hi International, tính đến cuối năm 2025, hệ thống Haidilao ngoài Trung Quốc có 126 nhà hàng tại 14 quốc gia. Trong đó, Đông Nam Á là khu vực lớn nhất với 71 nhà hàng, chiếm hơn một nửa mạng lưới quốc tế.

Năm 2025, các nhà hàng ở nước ngoài của Haidilao phục vụ khoảng 32 triệu lượt khách, tăng 7% so với năm trước. Vòng quay bàn trung bình đạt 3,9 lần/ngày, phản ánh lượng khách ổn định tại nhiều thị trường.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, doanh thu của Haidilao vẫn thấp hơn đáng kể so với các chuỗi F&B nội địa quy mô lớn do số lượng nhà hàng ít hơn. Chẳng hạn, hệ sinh thái nhà hàng của Golden Gate Group, đơn vị vận hành các thương hiệu như Manwah, Kichi-Kichi và Gogi House, ghi nhận doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng trong năm gần nhất.

Dù vậy, nếu xét trên quy mô từng cửa hàng, Haidilao vẫn duy trì mức doanh thu bình quân cao trong ngành lẩu tại Việt Nam, nhờ mô hình dịch vụ cao cấp và mức chi tiêu trên mỗi khách hàng tương đối lớn.

Ở cấp độ toàn cầu, Super Hi International cho biết biên lợi nhuận vận hành nhà hàng năm 2025 đạt khoảng 8,7%, giảm so với mức 10,1% của năm trước do chi phí nhân công và nguyên liệu tăng.

Bên cạnh hoạt động nhà hàng truyền thống, công ty cũng đẩy mạnh các mảng kinh doanh liên quan như giao đồ ăn và bán gia vị lẩu đóng gói. Doanh thu từ các mảng này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm qua.