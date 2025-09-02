Haidilao thu hơn nghìn tỷ ở Việt Nam trong 6 tháng

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các thị trường lớn tại nước ngoài của Haidilao bên cạnh Mỹ, Singapore và Malaysia.

Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm tại nước ngoài của Haidilao. Ảnh: Haidilao.

Super Hi International, đơn vị điều hành nhà hàng lẩu Haidilao tại thị trường nước ngoài vừa gửi báo cáo bán niên đến sàn chứng khoán Mỹ (SEC).

Theo đó, doanh thu của chuỗi Haidilao tại nước ngoài đạt 396,7 triệu USD , tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Báo cáo cho thấy doanh thu cùng cửa hàng tăng 3%, tốc độ quay bàn trung bình đạt 3,9 lần/ngày, phản ánh nhu cầu ăn uống tại các thị trường quốc tế vẫn duy trì tốt.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận hoạt động giảm còn 6,4%, chịu tác động từ chi phí nguyên liệu và nhân sự gia tăng.

Trong nửa đầu năm, công ty đã mở thêm 8 nhà hàng, đóng cửa 4 cơ sở kém hiệu quả, qua đó ghi nhận tổng số 126 chi nhánh vào thời điểm cuối tháng 6, chủ yếu tại Đông Nam Á, Đông Á và Bắc Mỹ.

Việt Nam thuộc nhóm 4 thị trường lớn đóng góp trên 10% doanh số, cùng với Singapore, Mỹ và Malaysia. Trong kỳ, doanh thu tại Việt Nam đạt 43,6 triệu USD , tương đương khoảng 1.148 tỷ đồng , tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Haidilao gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với việc mở cửa hàng đầu tiên tại tòa tháp Bitexco ở TP.HCM. Đến nay, chuỗi có 17 nhà hàng tại Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang.

Trước năm 2022, báo cáo của Super Hi International không đưa ra con số riêng về thị trường Việt Nam, mà gộp vào mục "các nước khác". Doanh thu tại Việt Nam của Haidilao đạt mức 75,4 triệu USD năm 2022, tăng lên 78 triệu USD vào 2023 và đạt 87,8 triệu USD năm 2024.

Haidilao được thành lập năm 1994 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khởi đầu từ một cửa hàng lẩu nhỏ. Nhờ triết lý kinh doanh chú trọng trải nghiệm khách hàng, chuỗi nhanh chóng gây dựng tiếng vang với các dịch vụ đi kèm như đánh giày, làm móng hay biểu diễn múa mì.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, chuỗi phủ sóng các thành phố lớn, trong khi mảng quốc tế được điều hành bởi Super Hi International - doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.