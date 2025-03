Haidilao thu hơn 2.200 tỷ đồng/năm ở Việt Nam

Năm 2024, doanh thu ở nước ngoài của chuỗi nhà hàng lẩu Trung Quốc Haidilao đạt 778 tỷ USD, trong đó Việt Nam đóng góp hơn 10%.

Việt Nam xếp thứ 4 trong danh sách các thị trường có doanh thu lớn nhất toàn cầu của Haidilao. Ảnh: Haidilao.

Theo báo cáo tài chính năm 2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) của Super Hi International - đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao tại thị trường quốc tế (tức không tính Trung Quốc) - doanh thu của hệ thống nhà hàng lẩu này đã đạt 778 triệu USD , tăng 13% so với năm trước.

Ngoại trừ thị trường Trung Quốc, Singapore tiếp tục là thị trường lớn nhất của Haidilao với doanh thu 158,9 triệu USD . Mỹ đứng thứ hai với 103,5 triệu USD , tiếp đến là Malaysia với 81,2 triệu USD .

Đáng chú ý, tại Việt Nam, Haidilao tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu qua từng năm, từ 75,4 triệu USD năm 2022 lên 78 triệu USD vào năm 2023 và đạt 87,8 triệu USD năm 2024 (tương đương hơn 2.246 tỷ đồng quy đổi). Với kết quả này, Việt Nam đóng góp hơn 10% tổng doanh thu toàn cầu của Haidilao (không bao gồm Trung Quốc).

Trước năm 2022, doanh thu từ thị trường Việt Nam chưa được thống kê riêng mà nằm trong nhóm "các nước khác" trong báo cáo của Super Hi International.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với cửa hàng đầu tiên tại Bitexco (TP.HCM), đến nay Haidilao đã mở 17 cơ sở tại TP.HCM (10), Hà Nội (6) và Nha Trang (1).

Trong năm qua, hệ thống nhà hàng lẩu này phục vụ 29,9 triệu lượt khách ở tất cả thị trường ngoài Trung Quốc, tăng gần 11% so với 2023, với mức doanh thu trung bình 25 USD mỗi thực khách (khoảng 640.000 đồng), nhỉnh hơn 0,2 USD so với năm trước.

Haidilao còn đẩy mạnh đa dạng hóa doanh thu với mức tăng 15% từ dịch vụ giao hàng nhờ hợp tác cùng các nền tảng giao đồ ăn. Đồng thời, lợi nhuận hoạt động tăng lên 23,7%, đạt 53,3 triệu USD nhờ cắt giảm chi phí và tối ưu chuỗi cung ứng.

Dù tăng trưởng về doanh thu và lượng khách, lợi nhuận ròng của Haidilao lại giảm 15% so với năm 2023, xuống còn 21,4 triệu USD . Super Hi International lý giải nguyên nhân chính là do biến động tỷ giá.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến quan trọng của Haidilao khi lần đầu tiên đặt chân đến 2 thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á là Philippines và Campuchia. Nhờ đó, tổng số nhà hàng được nâng lên 122 cơ sở tại 14 quốc gia, nhiều hơn 7 cơ sở so với năm trước (không tính Trung Quốc).

Đông Nam Á tiếp tục là thị trường trọng điểm với 73 nhà hàng, tiếp theo là Bắc Mỹ (20) và Đông Á (19) cùng các khu vực khác như Anh, Australia, UAE.

Với những tín hiệu kinh doanh tích cực, Haidilao đang khẳng định tính hiệu quả của chiến lược mở rộng toàn cầu và nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng công nghệ, qua đó củng cố vững chắc vị thế trên thị trường quốc tế.