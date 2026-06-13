Mối làm ăn của Pique lao đao

Kings League, giải đấu do Gerard Pique sáng lập, đối mặt biến động lớn khi lên kế hoạch cắt giảm 41 nhân viên tại Tây Ban Nha.

Kings League, mô hình bóng đá 7 người từng tạo tiếng vang nhờ sự góp mặt của các streamer, nhà sáng tạo nội dung và cựu danh thủ, đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi ra đời. Theo truyền thông Tây Ban Nha, công ty Kings Competition, đơn vị vận hành Kings League, chuẩn bị thực hiện đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại Tây Ban Nha. Có tới 41 nhân viên nằm trong diện bị ảnh hưởng, tương đương gần một nửa lực lượng lao động hiện tại.

Giám đốc điều hành Djamel Agaoua cho biết quyết định này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc. 6 tháng tới, Kings League sẽ tập trung nguồn lực cho việc phát triển một sản phẩm mới thay vì duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.

Tuy nhiên, phía nhân viên lại đưa ra góc nhìn bi quan hơn. Trong thông cáo chung, họ cho rằng tương lai của giải đấu tại Tây Ban Nha đang bị đặt dấu hỏi lớn. Theo nhóm lao động bị ảnh hưởng, việc mất những nhân sự giàu kinh nghiệm có thể khiến kế hoạch tái khởi động giải đấu sau nửa năm trở nên khó khả thi.

Thời gian qua, các thương vụ làm ăn của Pique liên tục gặp vấn đề.

Không chỉ Tây Ban Nha, các nhân viên còn tiết lộ Kings League tại Pháp và Đức cũng sẽ tạm dừng hoạt động mà chưa xác định ngày trở lại. Điều này đồng nghĩa nhiều lao động tự do đang làm việc cho hệ sinh thái Kings League tại hai quốc gia trên cũng đứng trước nguy cơ mất việc.

Các nhân viên đồng thời chỉ trích ban lãnh đạo đã đưa ra một bức tranh "quá lạc quan" về tình hình hiện tại. Họ cho biết bản thân được yêu cầu giữ bí mật trong quá trình đàm phán nhằm tránh ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu trước các nhà tài trợ và nhà đầu tư tiềm năng.

Ra mắt dưới sự hậu thuẫn của Gerard Pique và công ty Kosmos, Kings League từng được xem là một trong những dự án bóng đá giải trí thành công nhất châu Âu. Tuy nhiên, đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn cho thấy mô hình này đang đối mặt với những thách thức đáng kể trong hành trình phát triển.

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