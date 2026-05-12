Sóng gió liên tiếp ập đến Pique

Gerard Pique bị cơ quan quản lý chứng khoán Tây Ban Nha phạt 200.000 euro sau cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ để kiếm lời từ cổ phiếu.

Pique liên tiếp vướng rắc rối trong thời gian gần đây.

Pique tiếp tục đối mặt rắc rối ngoài sân cỏ khi bị Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) xác định có hành vi vi phạm “rất nghiêm trọng” liên quan tới giao dịch nội gián.

Theo thông báo được công bố trên Công báo Nhà nước Tây Ban Nha (BOE), cựu trung vệ Barcelona bị phạt 200.000 euro. Doanh nhân Jose Elias, người cung cấp thông tin cho Pique, cũng bị phạt 100.000 euro.

CNMV cho biết vụ việc xảy ra vào tháng 1/2021. Khi đó, Jose Elias - cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc điều hành của Aspy Global Services - thông báo với Pique về kế hoạch mua lại công ty Atrys Health.

Sau khi nhận được thông tin chưa công khai này, Pique lập tức mua 104.166 cổ phiếu của Aspy Global Service. Chỉ 5 ngày sau, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha bán toàn bộ số cổ phiếu khi thông tin chính thức xuất hiện trên thị trường.

Giá cổ phiếu tăng từ 2,3 euro lên 2,8 euro trong khoảng thời gian ngắn. Theo một số nguồn tin tài chính tại Tây Ban Nha, Pique có thể thu về khoản lợi nhuận xấp xỉ 50.000 euro từ thương vụ này.

Cơ quan quản lý chứng khoán Tây Ban Nha đánh giá đây là hành vi tận dụng thông tin nội bộ để trục lợi tài chính, thuộc nhóm vi phạm nghiêm trọng nhất trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Hình ảnh của Pique sau giải nghệ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù vậy, án phạt hiện mới có hiệu lực ở cấp hành chính. Pique và Jose Elias vẫn có quyền tiếp tục kháng cáo lên tòa án để yêu cầu xem xét lại quyết định.

Vụ việc khiến hình ảnh của cựu sao Barcelona tiếp tục bị ảnh hưởng, trong bối cảnh anh những năm gần đây liên tục vướng tranh cãi liên quan tới kinh doanh và các hoạt động thương mại ngoài bóng đá.

Hôm 6/5, Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa ra quyết định treo giò 6 trận đối với Pique vì hành vi bị xem là có tính chất đe dọa và xúc phạm trọng tài, đồng thời áp dụng thêm án cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong hai tháng.

