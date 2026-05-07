Cựu trung vệ Gerard Pique tiếp tục vướng vào rắc rối với giới trọng tài Tây Ban Nha sau sự cố xảy ra ở trận đấu giữa Andorra và Albacete tuần trước.

Pique bị trừng phạt.

Hôm 6/5, Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) ra quyết định treo giò 6 trận đối với Pique vì hành vi bị xem là có tính chất đe dọa và xúc phạm trọng tài, đồng thời áp dụng thêm án cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong hai tháng.

Không chỉ riêng Pique, hàng loạt thành viên thuộc ban lãnh đạo Andorra cũng bị xử phạt nặng. Giám đốc Thể thao Jaume Nogues chịu mức phạt tương tự Pique, trong khi Chủ tịch Ferran Vilaseca nhận án cấm hoạt động 4 tháng vì hành vi bị cáo buộc “cố gắng tấn công quan chức trận đấu”.

Trưởng đoàn của CLB Andorra, Cristian Lanzarote, cũng bị cấm hoạt động trong 2 tháng. Ngoài ra, nhiều thành viên khác trong ban huấn luyện Andorra cũng bị xử lý kỷ luật.

RFEF còn ra quyết định phạt Andorra 1.500 euro và yêu cầu đóng cửa khu VIP cùng khu vực khán đài danh dự của sân vận động trong hai trận đấu tới. Đây là khu vực Pique thường xuyên xuất hiện để theo dõi các trận đấu của đội bóng thuộc quyền sở hữu của mình.

Pique liên tục chỉ trích công tác trọng tài.

Sự việc bắt nguồn từ thất bại 0-1 của Andorra trước Albacete trên sân nhà. Theo báo cáo của trọng tài Alonso de Ena Wolf, Pique tiếp cận tổ trọng tài ở cả giờ nghỉ giữa hiệp lẫn sau trận đấu. Báo cáo cũng ghi lại nhiều phát ngôn gây tranh cãi của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha khi rời sân, trong đó có câu: “Hãy rời đi cùng bảo vệ nếu không muốn bị tấn công” hay “Ở quốc gia khác, các ông đã bị đánh rồi”.

Giám đốc Thể thao Nogues cũng bị cáo buộc có lời lẽ đe dọa trọng tài với phát ngôn: “Hy vọng ông gặp tai nạn”. Trong khi đó, Chủ tịch Vilaseca bị cáo buộc có hành động định lao vào hành hung quan chức trận đấu. Phía Andorra phủ nhận phần lớn nội dung trong báo cáo của trọng tài, cho rằng các mô tả đã bị thổi phồng.

Đây không phải lần đầu Pique bị phạt vì xung đột với các trọng tài. Trước đó, cựu sao Barcelona từng chỉ trích trọng tài sau trận gặp Malaga, gọi đây là “vụ cướp lịch sử”, khiến Andorra bị phạt 12.000 euro.

Trong trận đấu với Deportivo, Pique tiếp tục chỉ trích công tác điều hành khi cho rằng “các đội nhỏ luôn bị xử ép”. Tổng cộng, Andorra đã bị phạt hơn 40.000 euro vì các hành vi liên quan đến phản ứng với trọng tài.

Đáng chú ý, Pique hiện không nắm giữ chức vụ chính thức nào tại Andorra về mặt giấy tờ. Tuy nhiên, RFEF cho rằng cựu danh thủ này vẫn tham gia điều hành CLB thông qua công ty Kosmos và thường xuyên xuất hiện ở các khu vực chỉ dành cho lãnh đạo đội bóng. Vì vậy, RFEF xác định Pique có vai trò quản lý trên thực tế và đủ căn cứ để áp dụng án phạt.

Pique thâu tóm phần lớn cổ phần của Andorra vào năm 2018. Hiện tại, đội đang thi đấu tại giải hạng nhì Tây Ban Nha và xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.

