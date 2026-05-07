Enrique và Arteta làm nên lịch sử

  • Thứ năm, 7/5/2026 06:51 (GMT+7)
Trận chung kết Champions League 2025/26 tại Budapest vào ngày 30/5 đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha trên băng ghế huấn luyện.

Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, hai HLV người Tây Ban Nha, Luis Enrique và Mikel Arteta, đối đầu trực tiếp trong trận chung kết. Dù không có đại diện La Liga góp mặt, những người làm bóng đá Tây Ban Nha vẫn tạo tầm ảnh hưởng lớn trên băng ghế huấn luyện.

Với Enrique, đây là cơ hội để ông tiếp tục khẳng định vị thế trong làng huấn luyện châu Âu. Cựu HLV Barcelona đang hướng tới danh hiệu Champions League thứ ba trong sự nghiệp, đồng thời là chức vô địch thứ hai liên tiếp cùng PSG.

Ở phía đối diện, Arteta đứng trước cơ hội làm nên điều chưa từng có với Arsenal: mang về chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. “Pháo thủ” từng tiến rất gần vinh quang dưới thời Arsene Wenger, với thế hệ vàng dẫn đầu bởi Thierry Henry, nhưng đã gục ngã trước Barcelona trong trận chung kết năm 2006.

Trước Enrique và Arteta, Champions League từng chứng kiến những màn so tài giữa các HLV đến từ cùng một quốc gia trong trận chung kết. Đầu tiên là năm 2003, khi Carlo Ancelotti đối đầu Marcello Lippi trong trận chung kết giữa AC Milan và Juventus.

Năm 2013, Jupp Heynckes dẫn dắt Bayern Munich chạm trán Dortmund của Jurgen Klopp. Gần đây nhất, vào năm 2020, hai HLV người Đức khác cũng đối đầu ở chung kết là Hansi Flick và Thomas Tuchel, khi Bayern chạm trán PSG.

Enrique và Arteta hứa hẹn tạo nên màn đấu trí hấp dẫn giữa hai CLB sở hữu phong cách chơi bóng đối lập ở mùa giải năm nay.

Khoảnh khắc ít ai để ý của Olise Trong bàn thắng đầu tiên của Bayern Munich trong thất bại 4-5 trước PSG tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26. Olise đã có cơ hội ghi bàn trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp hiểu rõ ai mới thật sự là người ''uy tín'' trong tình huống đó.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

