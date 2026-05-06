CLB của Pique đối mặt án phạt vì nợ lâu

FC Andorra của Gerard Pique bị dọa cấm đăng ký cầu thủ sau khi chưa thanh toán khoản bồi thường hơn 630.000 euro cho HLV Eder Sarabia.

FC Andorra, hiện thi đấu ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha, tiếp tục lún sâu vào rắc rối pháp lý với cựu HLV Eder Sarabia, khi đội bóng này vẫn chưa thanh toán khoản bồi thường theo phán quyết của Tòa án Tối cao Andorra.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Sarabia chính thức yêu cầu thi hành án sau thời gian dài chờ đợi. Nhà cầm quân hiện dẫn dắt Elche thắng kiện trong vụ tranh chấp liên quan đến việc ông bị FC Andorra sa thải hồi tháng 3/2024.

Tòa án xác định CLB thuộc quyền sở hữu của Gerard Pique phải trả khoản tiền 630.000 euro cho Sarabia. Khoản tiền gồm hơn 611.000 euro bồi thường hợp đồng cùng gần 19.000 euro tiền nghỉ phép chưa sử dụng.

Đây là bước ngoặt lớn của vụ kiện. Ở phán quyết ban đầu, số tiền bồi thường chỉ khoảng 175.000 euro cộng lãi suất. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Andorra chấp nhận lập luận từ phía Sarabia liên quan đến điều khoản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2025.

Theo đó, HLV người Tây Ban Nha có quyền nhận toàn bộ phần thu nhập còn lại nếu bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Dù phán quyết đã có hiệu lực, FC Andorra vẫn chưa thanh toán. Điều này buộc Sarabia chuyển sang bước tiếp theo là gửi yêu cầu chính thức lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.

Nếu tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ tài chính, FC Andorra có nguy cơ nhận án phạt nặng, trong đó đáng chú ý nhất là bị đóng băng quyền liên đoàn.

Điều đó đồng nghĩa CLB sẽ không thể đăng ký cầu thủ mới trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Vụ việc đang khiến hình ảnh của FC Andorra bị ảnh hưởng mạnh, đặc biệt khi đội bóng này từng được xem là dự án đầy tham vọng của Gerard Pique sau khi cựu trung vệ Barcelona tiếp quản CLB.

