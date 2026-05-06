Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CLB của Pique đối mặt án phạt vì nợ lâu

  • Thứ tư, 6/5/2026 20:18 (GMT+7)
  • 19 phút trước

FC Andorra của Gerard Pique bị dọa cấm đăng ký cầu thủ sau khi chưa thanh toán khoản bồi thường hơn 630.000 euro cho HLV Eder Sarabia.

CLB của Pique đối diện án phạt cấm chuyển nhượng.

FC Andorra, hiện thi đấu ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha, tiếp tục lún sâu vào rắc rối pháp lý với cựu HLV Eder Sarabia, khi đội bóng này vẫn chưa thanh toán khoản bồi thường theo phán quyết của Tòa án Tối cao Andorra.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Sarabia chính thức yêu cầu thi hành án sau thời gian dài chờ đợi. Nhà cầm quân hiện dẫn dắt Elche thắng kiện trong vụ tranh chấp liên quan đến việc ông bị FC Andorra sa thải hồi tháng 3/2024.

Tòa án xác định CLB thuộc quyền sở hữu của Gerard Pique phải trả khoản tiền 630.000 euro cho Sarabia. Khoản tiền gồm hơn 611.000 euro bồi thường hợp đồng cùng gần 19.000 euro tiền nghỉ phép chưa sử dụng.

Đây là bước ngoặt lớn của vụ kiện. Ở phán quyết ban đầu, số tiền bồi thường chỉ khoảng 175.000 euro cộng lãi suất. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Andorra chấp nhận lập luận từ phía Sarabia liên quan đến điều khoản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2025.

Theo đó, HLV người Tây Ban Nha có quyền nhận toàn bộ phần thu nhập còn lại nếu bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Dù phán quyết đã có hiệu lực, FC Andorra vẫn chưa thanh toán. Điều này buộc Sarabia chuyển sang bước tiếp theo là gửi yêu cầu chính thức lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.

Nếu tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ tài chính, FC Andorra có nguy cơ nhận án phạt nặng, trong đó đáng chú ý nhất là bị đóng băng quyền liên đoàn.

Điều đó đồng nghĩa CLB sẽ không thể đăng ký cầu thủ mới trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Vụ việc đang khiến hình ảnh của FC Andorra bị ảnh hưởng mạnh, đặc biệt khi đội bóng này từng được xem là dự án đầy tham vọng của Gerard Pique sau khi cựu trung vệ Barcelona tiếp quản CLB.

Real Madrid ra quyết định với Mbappe

Tiền đạo Kylian Mbappe được cho là sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid ở mùa giải tới, bất chấp những căng thẳng gần đây giữa anh và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

11 giờ trước

Bi kịch bóng đá của Griezmann

Hành trình của tiền đạo Antoine Griezmann tại Atletico Madrid đi đến hồi kết với nhiều tiếc nuối, khi chân sút người Pháp không thể hoàn thành giấc mơ giành danh hiệu lớn cùng đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

13 giờ trước

Nghịch lý của thủ môn hay nhất Premier League

David Raya tiếp tục thống trị Premier League với mùa thứ ba liên tiếp giành danh hiệu giữ sạch lưới nhiều nhất, nhưng vị trí số một ở tuyển Tây Ban Nha vẫn là dấu hỏi lớn.

25:1477 hôm qua

Nghịch lý của La Liga Dù bị đánh giá thiếu cạnh tranh và kém hấp dẫn về mặt giải trí, La Liga vẫn duy trì vị thế đáng nể tại đấu trường châu Âu nhờ chiều sâu chiến thuật và bản lĩnh của các đại diện hàng đầu.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Pique Pique FC Andorra Gerard Pique Eder Sarabia án phạt nợ

    Đọc tiếp

    Tinh trang suc khoe cua Sir Alex hinh anh

    Tình trạng sức khỏe của Sir Alex

    50 phút trước 19:47 6/5/2026

    0

    Sức khỏe của HLV Sir Alex Ferguson thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi ông phải nhập viện cuối tuần qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý