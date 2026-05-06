Tiền đạo Kylian Mbappe được cho là sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid ở mùa giải tới, bất chấp những căng thẳng gần đây giữa anh và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real Madrid ra quyết định với Mbappe. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, cả Mbappe lẫn Real Madrid đều không có ý định chia tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dù tình hình hiện tại đang căng thẳng, mối quan hệ giữa cầu thủ người Pháp và CLB vẫn chưa bị rạn nứt.

Mbappe đang chịu nhiều chỉ trích sau chuyến nghỉ mát tại Italy cùng bạn gái trong thời gian hồi phục chấn thương. Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết nội bộ phòng thay đồ của Real Madrid xuất hiện những ý kiến không hài lòng liên quan đến thái độ thi đấu cũng như khả năng hỗ trợ phòng ngự của anh.

Dù vậy, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn đặt niềm tin lớn vào cầu thủ 27 tuổi, coi anh là nhân tố trung tâm trong kế hoạch phát triển lâu dài. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang hướng tới một cuộc cải tổ mạnh mẽ sau mùa giải không như kỳ vọng, và Mbappe được xem là hạt nhân quan trọng trong quá trình tái thiết này.

Trước những thông tin bất lợi cho Mbappe, đội ngũ của chân sút này lên tiếng: “Một số chỉ trích xuất phát từ việc hiểu sai hoặc phóng đại những yếu tố liên quan đến quá trình hồi phục, vốn đang được CLB theo dõi và kiểm soát rất chặt chẽ. Những nhận định đó không phản ánh đúng thực tế về sự nỗ lực và tinh thần làm việc của Kylian vì lợi ích chung của đội bóng".

Trong thời gian tới, Mbappe dự kiến sẽ tiếp tục ở lại và cùng Real Madrid bắt đầu lại dưới sự dẫn dắt của một HLV mới, với mục tiêu tìm lại vị thế vốn có của đội bóng tại các đấu trường lớn.

