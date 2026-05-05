Nghịch lý của thủ môn hay nhất Premier League

  • Thứ ba, 5/5/2026 20:00 (GMT+7)
David Raya tiếp tục thống trị Premier League với mùa thứ ba liên tiếp giành danh hiệu giữ sạch lưới nhiều nhất, nhưng vị trí số một ở tuyển Tây Ban Nha vẫn là dấu hỏi lớn.

Raya giành 3 danh hiệu Găng tay Vàng liên tiếp ở Premier League.

Raya tiếp tục khẳng định vị thế số một tại Premier League khi chính thức giành danh hiệu "Găng tay Vàng" mùa giải năm nay. Đây là mùa thứ ba liên tiếp thủ môn của Arsenal đạt cột mốc này.

Danh hiệu được quyết định dựa trên số trận giữ sạch lưới. Raya hiện có 17 trận không bị thủng lưới, bỏ xa phần còn lại.

Thành tích hiện tại cũng giúp thủ môn người Tây Ban Nha vượt qua chính mình, khi mùa trước anh có 13 trận giữ sạch lưới và phải chia sẻ danh hiệu với Matz Sels.

Đồng thời, Raya gia nhập nhóm thủ môn hiếm hoi từng giành ba Găng tay Vàng liên tiếp như Pepe Reina, Joe Hart hay Ederson.

Không dừng lại ở đó, anh đang tiến gần kỷ lục 4 danh hiệu của Petr Cech và Joe Hart, đều là những biểu tượng ở vị trí thủ môn trong lịch sử Premier League.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở cấp độ đội tuyển. Dù đạt phong độ cao tại CLB, Raya nhiều khả năng vẫn là phương án dự bị cho Unai Simon trong đội hình Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Simon là thủ môn số một của Tây Ban Nha từ Euro 2020 đến nay. Anh cũng bắt chính ở World Cup 2022 và các giải lớn gần đây. Với các đội tuyển quốc gia, HLV thường ưu tiên sự ổn định hơn là thay đổi theo phong độ CLB.

Tây Ban Nha yêu cầu thủ môn chơi chân tốt, tham gia luân chuyển bóng như một “trung vệ thứ ba”.

Simon được HLV Luis de la Fuente đánh giá rất cao ở khả năng xử lý bóng dưới áp lực và triển khai từ tuyến dưới, điều phù hợp với triết lý kiểm soát của nhà đương kim vô địch EURO 2024.

Vì thế, Raya có lẽ sẽ tiếp tục hài lòng với vai trò dự bị ở đội tuyển Tây Ban Nha, bên cạnh một thủ môn rất hay khác là Joan Garcia của Barcelona.

David Raya khẳng định vị thế số một trong khung gỗ khi chính thức giành danh hiệu Găng tay vàng Premier League 2025/26.

Nghịch lý David Raya

Phong độ đỉnh cao trong màu áo Arsenal đang đặt David Raya vào vị thế khó tin: hay bậc nhất châu Âu nhưng chưa chắc có suất bắt chính ở tuyển Tây Ban Nha.

Arteta trả giá vì chọn Kepa

Quyết định dùng Kepa Arrizabalaga thay David Raya ở chung kết Carabao Cup khiến HLV Mikel Arteta hứng chịu chỉ trích dữ dội sau thất bại của Arsenal trước Manchester City.

Highlights Arsenal 3-0 Fulham Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.

Đào Trần

