Sau khi giải nghệ, cựu trung vệ Gerard Pique cho thấy sự nhạy bén trong kinh doanh.

Pique vừa giàu vừa thông minh.

Pique có mức IQ được tờ La Vanguardia công bố là 170, con số cao nhất trong giới cầu thủ. Cựu sao Barca từng lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Harvard, một trong những trường danh tiếng nhất thế giới.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Pique cũng nổi bật với lối chơi thông minh, khả năng đọc tình huống và tư duy chiến thuật sắc bén. Anh là nhân tố quan trọng trong giai đoạn hoàng kim của Barcelona cũng như tuyển Tây Ban Nha, góp phần giành nhiều danh hiệu lớn như Champions League hay World Cup. Tuy nhiên, điều khiến Pique trở nên khác biệt so với nhiều cầu thủ khác chính là tầm nhìn vượt ra ngoài sân cỏ.

Ngay từ khi còn thi đấu, Pique sớm tham gia vào các hoạt động đầu tư và khởi nghiệp. Anh là người sáng lập Kosmos Holding, tập đoàn đứng sau nhiều dự án thể thao và giải trí, trong đó nổi bật là việc cải tổ giải quần vợt danh tiếng Davis Cup. Quyết định táo bạo này từng gây tranh cãi, nhưng cũng cho thấy tư duy đổi mới và dám nghĩ dám làm của cựu trung vệ sinh năm 1987.

Pique thành công cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.

Không dừng lại ở đó, Pique còn sở hữu đội bóng FC Andorra, hiện thi đấu tại Segunda Division. Cựu danh thủ này cũng có nhiều khoản đầu tư vào công nghệ, truyền thông và eSports. Đáng chú ý, Pique là nhà sáng lập giải đấu Kings League, với quy mô ngày càng mở rộng và thu hút nhiều ngôi sao góp mặt.

Khả năng nắm bắt xu hướng thị trường giúp Pique xây dựng khối tài sản đáng kể. Theo Celebrity Net Worth, cựu danh thủ này ước tính sở hữu khoảng 80 triệu USD tài sản ròng. Thu nhập của anh đến từ tiền lương khi còn thi đấu, quảng cáo, tài trợ cùng các hoạt động kinh doanh.

Gia đình cũng góp phần quan trọng vào thành công của Pique. Cha anh, Joan Pique, là một luật sư doanh nghiệp uy tín, trong khi mẹ anh, Montserrat Bernabeu, là giám đốc một bệnh viện chuyên về chấn thương cột sống. Điều này lý giải vì sao Pique có nền tảng giáo dục tốt và tư duy logic ngay từ nhỏ.

