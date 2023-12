Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 và các mẫu xe băng băng về đích sớm

Tương tự người anh em Mazda CX-5, Mazda3 cũng đang là cái tên dẫn đầu phân khúc sedan hạng C nhờ ghi nhận doanh số 5.795 xe sau 11 tháng. Lượng tiêu thụ này tuy không quá ấn tượng nhưng vẫn đủ để Mazda3 tạo ra khoảng cách an toàn so với các đối thủ cùng phân khúc như Kia K3 (2.836 xe), Hyundai Elantra (2.497 xe) hay Toyota Corolla Altis (1.316 xe) và Honda Civic với chỉ 1.080 xe. Mazda3 hiện có 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam với khoảng giá niêm yết 579-729 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng Việt Nam còn có thêm 2 lựa chọn phiên bản Mazda3 Sport với giá bán lần lượt 639 triệu và 679 triệu đồng.