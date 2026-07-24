Mitsubishi vén màn Pajero thế hệ mới

Sau khi công bố kế hoạch ra mắt, Mitsubishi đã tổ chức một sự kiện đặc biệt cho khách hàng yêu thích mẫu xe Pajero xem trước bản thế hệ mới.

Mitsubishi đang từng bước khởi động sự trở lại của mẫu Pajero vào mùa thu tới thông qua chiến dịch nhá hàng thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi hé lộ cụm đèn chiếu sáng đặc trưng cùng hệ thống ba đồng hồ kỹ thuật số, hãng xe Nhật Bản đã tổ chức một buổi xem trước bí mật tại Nhật Bản nhằm thăm dò phản ứng của những người hâm mộ trung thành.

Sự kiện diễn ra tại Star Camp 2026 vào ngày 30/5 ở Asagiri Kogen. Mitsubishi đã đưa một nhóm chủ xe Pajero thế hệ tiền nhiệm vào căn phòng kín và vén màn hé lộ mẫu xe thử nghiệm mang kiểu dáng gần như hoàn thiện thương mại.

Các khách mời cũng có cơ hội bước vào bên trong khoang cabin mang phối màu be. Họ đánh giá cao các chất liệu bề mặt mềm mại, sự rộng rãi cùng cảm giác cao cấp phù hợp cho cả những chuyến đi địa hình lẫn nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Theo hồ sơ phê duyệt tại thị trường Australia do trang CarsGuide đăng tải, Pajero mới có 4 phiên bản gồm GLX, GLS, Exceed và GSR.

Dựa trên dòng sản phẩm của Mitsubishi, bản GLX và GLS sẽ tập trung vào tính thực dụng, bản Exceed hướng tới sự tiện nghi cao cấp, trong khi bản GSR mang phong cách hầm hố cùng trang bị địa hình chuyên dụng.

Phiên bản Pajero Ralliart đặc biệt cũng có thể xuất hiện trong tương lai nhằm tri ân di sản của hãng tại giải đua Dakar Rally.

Một số chủ xe Mitsubishi Pajero tiền nhiệm được xem trước mẫu xe thế hệ mới. Ảnh: Mitsubishi.

Về nền tảng kỹ thuật, Pajero thế hệ mới sử dụng kiến trúc khung gầm dạng thang phát triển từ dòng bán tải Triton, kết hợp sự tinh chỉnh riêng cho cấu trúc cabin và hệ thống treo. Nhờ những nâng cấp này, Mitsubishi cam kết mang lại khả năng off-road tốt cùng trải nghiệm vận hành êm ái.

Một số báo cáo cho biết động cơ máy dầu tăng áp của Triton có thể được sử dụng, nhưng cấu hình động cơ điện hóa tỏ ra khả thi hơn. Mitsubishi đã cam kết ra mắt 5 mẫu xe hybrid tự sạc và 5 mẫu xe plug-in hybrid trong 6 năm tới.

Mẫu xe Pajero mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào mùa thu 2026, dự kiến bắt đầu bàn giao tại Australia trước tháng 12. Thị trường Bắc Mỹ sẽ phải chờ đến gần năm 2030 khi xe xuất hiện dưới tên gọi Montero.

Tại các nước phương Tây, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của dòng xe này là Toyota Land Cruiser 300 Series và Nissan Patrol.