Microsoft đề nghị 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc

Microsoft đề nghị hơn 1/4 nhân viên toàn cầu nghỉ việc tự nguyện khi tập đoàn dự kiến chi 175 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, giữa áp lực chứng minh hiệu quả của làn sóng AI.

Sau các đợt cắt giảm việc làm và nghỉ việc tự nguyện trước đó, Microsoft tiếp tục đề nghị khoảng 60.000 nhân viên tự nguyện rời đi kèm chính sách hỗ trợ. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/10 (giờ địa phương), Microsoft cho biết sẽ triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện có hỗ trợ tài chính dành cho khoảng 60.000 nhân viên, tương đương hơn 1/4 lực lượng lao động toàn cầu. Động thái nhằm kiểm soát chi phí trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Mỹ tăng mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters, chương trình áp dụng với nhân viên thuộc nhiều bộ phận của Microsoft, bao gồm các nhóm phát triển trải nghiệm AI, Copilot, tài chính, nhân sự, Xbox và Windows + Devices. Tuy nhiên, một số đơn vị như tiếp thị, kinh doanh thương mại và an ninh sẽ không thuộc diện tham gia.

Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên, bà Amy Coleman, Giám đốc nhân sự Microsoft, cho biết chương trình tạo thêm lựa chọn cho những người đủ điều kiện và đang cân nhắc rời công ty, giúp họ chuyển sang công việc mới với sự hỗ trợ cần thiết. Đồng thời, đây cũng là cách để các bộ phận điều chỉnh nhân sự phù hợp hơn với nhu cầu đang thay đổi.

Tương tự nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác, Microsoft đang chi hàng trăm tỷ USD cho trung tâm dữ liệu và chip phục vụ AI. Quy mô đầu tư khổng lồ khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu lợi nhuận thu về có đủ bù đắp chi phí hay không. Tập đoàn đã dự báo chi tiêu vốn đạt 175 tỷ USD trong năm nay.

Theo báo cáo thường niên, tính đến ngày 30/6, Microsoft có 223.000 nhân viên toàn thời gian trên toàn cầu. Cổ phiếu công ty tăng khoảng 10% từ đầu năm và tiếp tục nhích khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 26/10.

Đây không phải lần đầu Microsoft sử dụng biện pháp này để điều chỉnh nhân sự. Đầu năm nay, tập đoàn đã đề nghị nghỉ việc tự nguyện đối với khoảng 7% nhân viên tại Mỹ, tương đương khoảng 9.000 người.

Tháng 7, Microsoft cũng thông báo cắt giảm 4.800 việc làm, tương đương khoảng 2,1% lực lượng lao động toàn cầu. Động thái nằm trong kế hoạch tái cơ cấu mảng trò chơi Xbox, bao gồm việc thoái vốn hoặc đóng cửa tối đa 5 studio, nhằm cải thiện hiệu quả sau nhiều năm đầu tư lớn vào lĩnh vực này.

Theo Microsoft, chương trình mới có thời hạn và hoàn toàn tự nguyện, áp dụng với nhân viên đủ điều kiện ở các nhóm tham gia tại Canada, Ấn Độ, Anh và Mỹ, thuộc cấp bậc 70 trở xuống. Công ty cho biết chương trình được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ đợt nghỉ hưu tự nguyện trước đó. Nhân viên đủ điều kiện sẽ nhận được thông tin chi tiết.