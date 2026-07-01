Mexico 2-0 Ecuador: Cứu thua ngoạn mục

Phút 66, thủ thành Ecuador có tình huống cứu thua xuất thần, giúp cho đội nhà tránh bàn thua thứ 3.

Mexico dẫn trước Ecuador 2 bàn.

Trong 25 phút đầu hiệp hai, Ecuador nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng các pha phối hợp cuối cùng đều thiếu sắc bén và không tạo ra nhiều sức ép lên khung thành Mexico. Trái lại, đội chủ nhà vẫn duy trì sự nguy hiểm trong những tình huống phản công và bóng chết.

Thủ thành Ecuador có ngày thi đấu vất vả.

Nếu không có pha cứu thua xuất thần của thủ môn Hernan Galindez, Ecuador thậm chí đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 trong trận. Mexico cho thấy họ mới là đội sở hữu những cơ hội rõ ràng hơn trong thế trận giằng co.

Trong trường hợp tỷ số được giữ nguyên, Mexico sẽ phá bỏ lời nguyền gần 40 năm không thể bước sang trận thứ 5 của một kỳ World Cup. Lần cuối cùng Mexico đá trận thứ 5 ở World Cup là tại kỳ cúp thế giới năm 1986. Khi đó, họ thua Đức 1-4 trên chấm luân lưu sau kết quả hòa 0-0 trong 120 phút.

Ecuador bế tắc trước Mexico.

Trong hiệp một, Mexico hoàn toàn làm chủ thế trận. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 60%, tung ra 10 cú sút, 2 lần đưa bóng đi trúng đích và có 2 bàn thắng. Ngược lại, Ecuador chỉ có 3 cú sút và 1 lần đưa bóng hướng về khung thành đối thủ.

Phút 31, xuất phát từ đường chuyền sai địa chỉ của hậu vệ Ecuador ngay bên phần sân nhà, Mexico tổ chức phối hợp nhanh. Quinones nhận được bóng trước vùng cấm, trước khi kiến tạo cho Jimenez dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

Cú sút thành bàn của Jiminez.

Phút 22, từ pha câu bổng khá thoáng của Roberto Alvarado bên cánh trái, Julian Quinones băng xuống với tốc độ xé gió trước khi tung cú sút không thể cản phá làm tung lưới Ecuador.

Cú sút quá hiểm hóc với lực cực mạnh của Quinones.

Trong khoảng 15 phút đầu, Mexico chủ động dâng cao và đẩy Ecuador lùi sâu về phần sân nhà.

Phút thứ 7, Raul Jimenez có pha bay người đánh đầu rất hay từ đường tạt bên cánh phải của đồng đội, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Ecuador trong gang tấc.

Do mưa lớn trên sân Azteca, FIFA thông báo trận Mexico gặp Ecuador thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ bị hoãn 1 tiếng. Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 9h ngày 1/7.

Mưa lớn trên sân Azteca.

Mexico bước vào cuộc chạm trán Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất giải đấu.

Đội chủ nhà toàn thắng cả ba trận vòng bảng, không để thủng lưới lần nào và ghi 6 bàn để đứng đầu bảng A. Đoàn quân của HLV Javier Aguirre lần lượt đánh bại Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0 và CH Séc 3-0, qua đó mang đến sự tự tin lớn trước giai đoạn loại trực tiếp.

Sân nhà Mexico City tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho "El Tri". Mexico bất bại trong 9 trận World Cup gần nhất tại đây và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 80.000 khán giả mỗi trận. Với HLV Aguirre, đây còn là giải đấu mang nhiều ý nghĩa khi ông từng dự World Cup 1986 trên cương vị cầu thủ và dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2002.

Trong khi đó, Ecuador chỉ giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện Nam Mỹ khởi đầu bằng thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà, sau đó hòa Curacao 0-0 dù tung ra tới 27 cú sút.

Ở lượt cuối, thầy trò HLV Sebastian Beccacece tạo địa chấn khi lội ngược dòng thắng Đức 2-1 nhờ các pha lập công của Nilson Angulo và Gonzalo Plata.

Lịch sử cũng không đứng về phía Ecuador. Hai đội từng gặp nhau 28 lần, Mexico thắng tới 17 trận, Ecuador chỉ có 4 chiến thắng, còn lại là 7 trận hòa. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội là trận giao hữu hòa 1-1 vào tháng 10/2025, còn tại World Cup, Mexico từng thắng Ecuador 2-1 ở vòng bảng năm 2002.

Về lực lượng, Mexico không có ca chấn thương nào và nhiều khả năng Raul Jimenez sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ở trận gặp CH Czech.

Bên phía Ecuador, HLV Beccacece cũng có đầy đủ lực lượng. Đội trưởng Enner Valencia đứng trước cơ hội chạm mốc 50 bàn cho đội tuyển quốc gia, trong khi Gonzalo Plata được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng sau màn trình diễn xuất sắc trước Đức.

Highlights CH Czech 0-3 Mexico Sáng 25/6, Mexico đánh bại CH Czech 3-0 ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó tiến vào vòng knock out với vị trí nhất bảng.