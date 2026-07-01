Hàng công trăm triệu USD không cứu nổi Thụy Điển

Thụy Điển sở hữu cặp tiền đạo được Transfermarkt định giá tổng cộng 150 triệu euro, nhưng vẫn rời World Cup trong hình ảnh của một đội bóng thiếu bản sắc.

Alexander Isak được Transfermarkt định giá 85 triệu euro, nhưng chưa tạo ảnh hưởng tương xứng tại World Cup.

Thất bại 0-3 trước Pháp ở vòng 1/16 sáng 1/7 không phải cú sốc. Nó giống kết luận hợp lý cho hành trình nhiều giới hạn của Thụy Điển. Đội bóng của Graham Potter vào VCK World Cup 2026 bằng con đường chật vật: đứng cuối bảng vòng loại với 2 điểm sau 6 trận, rồi nhận vé play-off UEFA nhờ thứ hạng Nations League.

Vì thế, việc họ dừng bước trước Pháp không đáng xấu hổ. Vấn đề nằm ở cách Thụy Điển thua. Họ có Alexander Isak, tiền đạo được Transfermarkt định giá 85 triệu euro. Họ có Viktor Gyokeres, chân sút được định giá 65 triệu euro. Một hàng công tổng giá trị 150 triệu euro trên giấy tờ, nhưng gần như vô hại khi bước vào trận đấu lớn.

Hàng công đắt giá nhưng lạc nhịp

World Cup của Thụy Điển không có nhiều dấu ấn. Chiến thắng 5-1 trước Tunisia là điểm sáng hiếm hoi, nhưng ngay cả trận đó cũng không đủ che đi sự thật: Thụy Điển chưa tạo cảm giác của một đội bóng có thể đi sâu.

Isak và Gyokeres là hai cái tên đủ khiến nhiều hàng thủ phải dè chừng. Nhưng giá trị chuyển nhượng không tự biến thành sức sát thương nếu đặt trong một hệ thống thiếu mạch lạc.

Isak vẫn lạc nhịp. Anh chưa cho thấy hình ảnh tương xứng với kỳ vọng từ mức định giá 85 triệu euro. Một tiền đạo đẳng cấp cao cần nhiều hơn vài pha chạm bóng đẹp. Anh phải tạo ảnh hưởng, kéo hàng thủ, mở ra khoảng trống hoặc tự mình thay đổi trận đấu. Ở World Cup này, Isak chưa làm được điều đó đủ thường xuyên.

Viktor Gyokeres, chân sút được định giá 65 triệu euro, bị cô lập trong hệ thống thiếu mạch lạc của Thụy Điển.

Gyokeres lại là vấn đề khác. Anh mạnh mẽ, trực diện, nhưng khá một màu. Mẫu tiền đạo như Gyokeres cần hệ thống phục vụ rõ ràng: bóng được đưa nhanh vào khu vực phù hợp, đồng đội tạo khoảng trống, các vệ tinh duy trì áp lực quanh anh. Thụy Điển không có cấu trúc ấy. Khi bị cô lập, Gyokeres dễ trở nên nặng nề và dự đoán được.

Đó là nghịch lý của Thụy Điển. Họ có hai tiền đạo đắt giá, nhưng không có lối chơi đủ tốt để kích hoạt họ. Hàng công trăm triệu USD vì thế chỉ còn là con số trên thị trường, không phải vũ khí trên sân.

Potter và giới hạn của phương án an toàn

Graham Potter chọn cách siết chặt hàng thủ, lùi sâu và chờ khoảnh khắc từ những cầu thủ giỏi nhất. Đó là lựa chọn dễ hiểu khi đội hình Thụy Điển thiếu đồng đều về tài năng và kinh nghiệm. Cách tiếp cận ấy giúp họ vượt qua vòng bảng, nhưng cũng đặt ra trần rất thấp khi gặp Pháp.

Trước Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola và Michael Olise, phòng ngự số đông là chưa đủ. Thụy Điển có thể kéo hàng thủ xuống thành 5, 6, thậm chí 7 người, nhưng vẫn không ngăn được sức ép từ nhiều hướng. Khi chỉ biết co lại, họ cần phản công sắc bén. Nhưng Isak và Gyokeres không được đặt vào những tình huống đủ tốt để trừng phạt đối thủ.

Potter có thể không sai khi chọn sự thực dụng. Nhưng thực dụng chỉ hiệu quả nếu đi kèm khả năng phản đòn. Thụy Điển trước Pháp thiếu đúng phần đó. Họ phòng ngự để sống sót, không phải để chuẩn bị cho một cú đánh ngược.

Graham Potter chọn lối chơi thận trọng, song Thụy Điển không có đủ sức phản đòn trước Pháp.

Điểm tích cực hiếm hoi nằm ở tuyến giữa. Yasin Ayari và Lucas Bergvall, lần lượt 22 và 20 tuổi, cho thấy tiềm năng trở thành nền móng của đội tuyển trong thập kỷ tới. Nhưng nền móng ấy cần một bản thiết kế rõ hơn.

Thụy Điển rời World Cup không oan. Họ thua đội mạnh hơn, đúng như Potter thừa nhận. Nhưng điều đáng lo là khoảng cách giữa giá trị cá nhân và hiệu quả tập thể quá lớn. Isak cần tìm lại nhịp chơi. Gyokeres cần môi trường chiến thuật phù hợp hơn. Potter cần xây dựng một đội bóng chủ động hơn, thay vì chỉ phản ứng trước sức mạnh của đối thủ.

Một hàng công 150 triệu euro có thể giúp Thụy Điển được chú ý. Nhưng để đi xa ở World Cup, họ cần nhiều hơn những con số trên Transfermarkt. Họ cần bản sắc, cấu trúc và một cách chơi đủ tốt để biến giá trị thành bàn thắng.