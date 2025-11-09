Meta 'cược' 600 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ

"Gã khổng lồ" mạng xã hội Meta Platforms sẽ chi 600 tỷ USD vào Mỹ trong 3 năm tới, tập trung phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Meta được cho là đang “đặt cược” vào AI, trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt. Ảnh: Reuters.

Tại một bữa tối ở Nhà Trắng vào tháng 9, ông Mark Zuckerberg, CEO Meta Platforms đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng tập đoàn công nghệ này sẽ chi ít nhất 600 tỷ USD trong vài năm tới tại Mỹ để củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI, theo Reuters.

Khoản đầu tư này đánh dấu kế hoạch mở rộng lớn nhất trong lịch sử của Meta, khi công ty tăng tốc xây dựng năng lực điện toán để đạt mục tiêu “siêu trí tuệ” - giai đoạn máy móc vượt qua trí thông minh con người.

Trong buổi công bố kết quả kinh doanh gần đây, Mark nhấn mạnh: “Đây là chiến lược đúng đắn để đẩy nhanh năng lực điện toán, giúp chúng tôi sẵn sàng cho những kịch bản tăng trưởng lạc quan nhất".

Meta dự báo chi phí đầu tư (CAPEX) của năm tới sẽ “tăng đáng kể” do tập trung vào phát triển hạ tầng AI, bao gồm việc xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu mới nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý khổng lồ của các mô hình học sâu.

Tháng trước, công ty đã ký thỏa thuận tài chính trị giá 27 tỷ USD với Blue Owl Capital để tài trợ cho trung tâm dữ liệu tại Louisiana, được xem là dự án lớn nhất toàn cầu của Meta tính đến nay.

Bên cạnh đó, hồi tháng 10, công ty mẹ của Facebook, Instagram, Threads cũng công bố đầu tư 1,5 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu tại Texas, nâng tổng số cơ sở của tập đoàn lên 29 trung tâm trên toàn thế giới.

Giới phân tích nhận định động thái này cho thấy Meta đang “đặt cược toàn lực” vào AI, trong bối cảnh các đối thủ như Google, Amazon và Microsoft cũng đang mở rộng đầu tư hạ tầng điện toán đám mây để phục vụ mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.