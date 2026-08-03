Mẹ Mbappe gây tranh cãi

Bà Fayza Lamari ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trung tâm đào tạo của CLB Caen.

Bà Lamari ra lệnh cấm gây tranh cãi.

Theo L'Equipe, quyết định nhằm giúp các cầu thủ trẻ tập trung hơn vào quá trình rèn luyện, tăng cường giao tiếp trực tiếp và xây dựng tinh thần tập thể, thay vì phụ thuộc vào thiết bị điện tử. Tuy nhiên, động thái chưa từng có này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong giới bóng đá Pháp.

Đáng chú ý, vai trò của bà Lamari tại Caen chưa từng được công bố. Dù vậy, bà có ảnh hưởng lớn đến các quyết sách của đội bóng kể từ khi Mbappe mua lại 80% cổ phần CLB thông qua quỹ đầu tư Coalition Capital vào tháng 9/2024. Ngôi sao của Real Madrid chi khoảng 15 triệu euro để tiếp quản Caen, đồng thời thanh toán phần lớn khoản nợ tồn đọng của đội bóng.

Giám đốc Thể thao Matthieu Bodmer lập tức lên tiếng bảo vệ quyết định của bà Lamari. Cựu tuyển thủ Pháp chia sẻ: "Đó là quyết định táo bạo nhưng tuyệt vời. Các cầu thủ trẻ giờ đây nói chuyện với nhau nhiều hơn, gắn kết hơn và sống như một tập thể đúng nghĩa".

Thế nhưng, gia đình Mbappe vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ sau khi Caen rơi xuống hạng 3 mùa trước. Bodmer khẳng định việc đổ lỗi cho Mbappe là thiếu công bằng. Ông nhấn mạnh những vấn đề của Caen tồn tại từ nhiều năm trước khi gia đình tiền đạo người Pháp tiếp quản đội bóng.

Vị giám đốc Thể thao cũng tiết lộ ông chưa trực tiếp làm việc với Mbappe kể từ khi nhậm chức. Thay vào đó, mọi trao đổi chủ yếu diễn ra với bà Lamari. L'Equipe mô tả mẹ Mbappe có tiếng nói lớn nhất trong hoạt động điều hành hàng ngày của Caen dù không nắm giữ bất kỳ chức danh nào.

Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 trước Anh Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.