MC Mù Tạt rạng rỡ bên cầu thủ Đức Huy

  • Thứ bảy, 30/8/2025 08:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều hoa hậu, diễn viên, MC đăng tải bộ ảnh tự hào trong tà áo dài hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những ngày qua, hàng loạt nghệ sĩ đăng tải bộ ảnh diện áo dài với niềm tự hào, lan tỏa giá trị tích cực hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt), Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Huyền Lizzie, Thu Quỳnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại nhiều địa điểm khác nhau.

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy thu hút sự chú ý khi chụp ảnh đôi tại nhiều địa điểm nổi tiếng quanh khu vực Quảng trường Ba Đình. Trong bộ ảnh, MC Huyền Trang diện áo dài trắng sánh bước bên cầu thủ Đức Huy với áo đoàn Thanh niên. Cặp đôi hạnh phúc tạo dáng kèm phụ kiện là quạt, cờ, khăn choàng in hình cờ đỏ sao vàng.

sao Viet mac ao dai anh 1sao Viet mac ao dai anh 2

Hình ảnh Huyền Trang - Đức Huy (ảnh trái) và Hoa hậu Lương Thùy Linh. Ảnh: FBNV.

Trong trang phục người dân tộc Tày, Lương Thùy Linh dịu dàng, gần gũi khi tạo dáng cùng lá cờ đỏ sao vàng bên cạnh hồ Hoàn Kiếm. Trong phần chú thích, hoa hậu chia sẻ: "Dù tôi không phải người Tày, nhưng khi khoác lên chiếc áo dài truyền thống ấy, tôi cảm nhận rõ ràng nhịp đập thiêng liêng của quê hương trong từng sợi vải. Mỗi dân tộc là một sắc màu và 54 sắc màu ấy ghép lại thành một dải lụa bền chặt mang tên Việt Nam".

Bộ đôi diễn viên Huyền Lizzie, Thu Quỳnh nổi bật sắc đỏ trong tà áo dài. Với Huyền Lizzie, cô khoe vóc dáng với khăn lụa đỏ kèm bó hoa tươi thắm tại nhiều địa điểm như tàu hỏa, cầu Long Biên. Trong khi đó, Thu Quỳnh thể hiện niềm tự hào bên cạnh mẹ và con gái nhỏ.

sao Viet mac ao dai anh 3sao Viet mac ao dai anh 4

Hình ảnh đẹp của Ngọc Hân và gia đình Thu Quỳnh. Ảnh: FBNV.

Trong những ngày tháng 8 này, các thế hệ nghệ sĩ Việt cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, tham gia lễ diễu binh, diễu hành, ra mắt sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Nhiều ca khúc xúc động đã chạm đến trái tim khán giả.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Vua Chúa Việt và những điều chưa biết tập hợp những câu chuyện từ “quốc gia đại sự” đến chuyện bên lề, hậu trường độc đáo khi vua chúa xử lý công việc triều chính, những khía cạnh về đời sống riêng tư của các vị vua.

Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Sáng 29/8, các nghệ sĩ như Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp... có mặt ở SVĐ Mỹ Đình để tiếp tục tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

18 giờ trước

Hòa Minzy và sức hút của âm nhạc yêu nước

Hàng chục MV về đề tài quê hương đã được phát hành trong thời gian ngắn góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc giữa thời khắc trọng đại khi cả nước hướng về Quốc khánh 2/9.

06:00 28/8/2025

Cuộc đấu căng thẳng chưa từng có của phim Việt

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến cuộc đua phòng vé bất ngờ chưa từng thấy. Sức nóng của “Mưa đỏ” đang tạo một khoảng cách khá xa đối với những dự án điện ảnh khác.

16 giờ trước

Nhật Long

sao Việt mặc áo dài Huyền Lizzie Thu Quỳnh Lương Thùy Linh Huyền Trang Quốc khánh 2/9

Hinh anh dep cua Bao Thanh hinh anh

Hình ảnh đẹp của Bảo Thanh

5 phút trước 10:32 30/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Trước buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn viên Bảo Thanh chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng các cựu chiến binh.

