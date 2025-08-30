MC Mù Tạt rạng rỡ bên cầu thủ Đức Huy

Nhiều hoa hậu, diễn viên, MC đăng tải bộ ảnh tự hào trong tà áo dài hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những ngày qua, hàng loạt nghệ sĩ đăng tải bộ ảnh diện áo dài với niềm tự hào, lan tỏa giá trị tích cực hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt), Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Huyền Lizzie, Thu Quỳnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại nhiều địa điểm khác nhau.

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy thu hút sự chú ý khi chụp ảnh đôi tại nhiều địa điểm nổi tiếng quanh khu vực Quảng trường Ba Đình. Trong bộ ảnh, MC Huyền Trang diện áo dài trắng sánh bước bên cầu thủ Đức Huy với áo đoàn Thanh niên. Cặp đôi hạnh phúc tạo dáng kèm phụ kiện là quạt, cờ, khăn choàng in hình cờ đỏ sao vàng.

Hình ảnh Huyền Trang - Đức Huy (ảnh trái) và Hoa hậu Lương Thùy Linh. Ảnh: FBNV.

Trong trang phục người dân tộc Tày, Lương Thùy Linh dịu dàng, gần gũi khi tạo dáng cùng lá cờ đỏ sao vàng bên cạnh hồ Hoàn Kiếm. Trong phần chú thích, hoa hậu chia sẻ: "Dù tôi không phải người Tày, nhưng khi khoác lên chiếc áo dài truyền thống ấy, tôi cảm nhận rõ ràng nhịp đập thiêng liêng của quê hương trong từng sợi vải. Mỗi dân tộc là một sắc màu và 54 sắc màu ấy ghép lại thành một dải lụa bền chặt mang tên Việt Nam".

Bộ đôi diễn viên Huyền Lizzie, Thu Quỳnh nổi bật sắc đỏ trong tà áo dài. Với Huyền Lizzie, cô khoe vóc dáng với khăn lụa đỏ kèm bó hoa tươi thắm tại nhiều địa điểm như tàu hỏa, cầu Long Biên. Trong khi đó, Thu Quỳnh thể hiện niềm tự hào bên cạnh mẹ và con gái nhỏ.

Hình ảnh đẹp của Ngọc Hân và gia đình Thu Quỳnh. Ảnh: FBNV.

Trong những ngày tháng 8 này, các thế hệ nghệ sĩ Việt cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, tham gia lễ diễu binh, diễu hành, ra mắt sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Nhiều ca khúc xúc động đã chạm đến trái tim khán giả.