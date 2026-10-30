MB lập ngân hàng con vốn 3.000 tỷ trong trung tâm tài chính TP.HCM

Hội đồng Quản trị MB đã thông qua kế hoạch thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TNHH Một thành viên MB toàn cầu dự kiến được thành lập với 100% vốn của MB tại VIFC. Ảnh: MB.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa thông qua kế hoạch thành lập ngân hàng con do MB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), với vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Loại hình hoạt động sẽ là Ngân hàng TNHH Một thành viên. Tên đầy đủ là Ngân hàng TNHH Một thành viên MB toàn cầu.

Việc thành lập ngân hàng con tại VIFC của MB nằm trong định hướng mở rộng hoạt động quốc tế. Hiện phương án này vẫn cần hoàn tất các thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi triển khai.

Trước đó, vào tháng 2, MB đã tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM với vai trò thành viên sáng lập. Ngân hàng xác định 4 lĩnh vực trọng tâm gồm phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính; hạ tầng thanh toán; nền tảng thị trường và công nghệ lõi.

Tới tháng 3, chia sẻ tại sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch MB cho biết việc phát triển trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là bước đi phù hợp với định hướng của MB khi phát triển thành một tập đoàn tài chính đa ngành và vươn tầm quốc tế.

Tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, MB sẽ phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường quốc tế. Cùng với đó, tham gia xây dựng và vận hành hạ tầng thanh toán tiên tiến, bao gồm thanh toán song phương, đa phương và kết nối liên ngân hàng theo chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ phát triển các nền tảng thị trường mới như Sở giao dịch hàng hóa, lưu ký và thanh toán bù trừ tập trung đa tài sản. Triển khai các nền tảng công nghệ lõi như định danh số, bảo mật, quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro.

Trong dài hạn, MB sẵn sàng nghiên cứu việc hiện diện hoạt động chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam để cung cấp dịch vụ tài chính trực tiếp, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý.

Ngoài MB, hiện các ngân hàng trong nước cũng đã lên kế hoạch hiện diện tại VIFC thông qua việc thành lập ngân hàng con. 7 ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và NamABank đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con do ngân hàng mẹ sở hữu 100% vốn tại VIFC.

Gần đây nhất, Techcombank và MSB cũng vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do ngân hàng mẹ sở hữu 100% vốn tại VIFC.