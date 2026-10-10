Việt Nam vừa có thêm ngân hàng niêm yết 10 tỷ cổ phiếu

VPBank đã phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, nâng số cổ phiếu lưu hành lên 10 tỷ đơn vị và vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng, đứng thứ hai hệ thống sau MB.

VPBank đã hoàn tất phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn lên 100.000 tỷ. Ảnh: Phương Lâm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB).

Theo đó, VPBank đã phân phối hơn 2,066 tỷ cổ phiếu cho 86.299 cổ đông, tương ứng tỷ lệ phát hành 26,04%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của ngân hàng. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 20.660 tỷ đồng .

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của VPBank tăng từ hơn 7,9 tỷ lên 10 tỷ đơn vị. Tương ứng, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng , đưa VPBank trở thành nhà băng thứ hai trong hệ thống đạt mốc vốn điều lệ này sau MB.

Đây là phương án tăng vốn đợt 1 trong kế hoạch năm 2026 của VPBank. Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó bổ sung hơn 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Nhà đầu tư có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc một tổ chức nước ngoài khác đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính.

Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên 106.244 tỷ đồng , cao nhất trong hệ thống ngân hàng ở thời điểm hiện tại.

VPBANK VỪA TĂNG VỐN LÊN 100.000 TỶ ĐỒNG Nguồn: BCTC NH. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH 2026 Vốn điều lệ tỷ đồng 15706 25300 25300 25300 45057 67434 79339 79339 79339 106244

Theo Reuters, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản đang nắm khoảng 15% vốn VPBank, được cho là đang đàm phán để nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 20%.

Theo nguồn tin, VPBank đang tìm kiếm mức giá cao hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu trong thương vụ bán thêm cổ phần. Khi đầu tư vào VPBank năm 2023, SMBC đã trả mức giá cao hơn khoảng 40% so với thị giá tại thời điểm giao dịch.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho biết SMBC không muốn trả mức chênh lệch tương tự. Ngân hàng Nhật Bản cũng đã thảo luận nội bộ về phương án mua thêm cổ phiếu VPBank trên thị trường mở thay vì tham gia một đợt phát hành riêng lẻ.

Hiện cả SMBC và VPBank hiện đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Trước VPBank, Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) là nhà băng đầu tiên trong hệ thống có số lượng cổ phiếu vượt 10 tỷ đơn vị, đồng thời đưa vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng .

Việc MB và VPBank liên tiếp nâng vốn điều lệ lên quy mô này cho thấy xu hướng tăng cường năng lực tài chính đang diễn ra trong ngành ngân hàng. Nguồn vốn lớn hơn giúp các nhà băng củng cố bộ đệm vốn, tạo dư địa mở rộng hoạt động tín dụng và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn vốn.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng, trong khi các ngân hàng cần chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng những chuẩn mực quản trị và an toàn vốn cao hơn. Theo Reuters, các ngân hàng Việt Nam đang lên kế hoạch huy động gần 7 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu đến cuối năm 2027.