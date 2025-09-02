Máy bay vận tải CASA 'xé gió' bay qua cột cờ Hà Nội

Tối 1/9, đông đảo người dân đổ ra phố, "cắm chốt" quanh Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường gần đó, đợi chứng kiến sự kiện trọng đại của quốc gia. Tri Thức - Znews ghi nhận cảnh "biển người" nhuộm đỏ phố phường trên các tuyến đường có lực lượng diễu binh đi qua như ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, phố Vạn Phúc (đoạn cách sân vận động Quần Ngựa, điểm tập kết các khối diễu binh khoảng 1 km), Lê Duẩn, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học... Ảnh: Linh Huỳnh, Linh Vũ, Việt Hà.

4h, đoàn xe, pháo quân sự, công an lần lượt xuất hiện trên đường Thanh Niên, di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình. Lực lượng này nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Dàn khí tài luôn là đội hình diễu binh được quan tâm lớn nhất với sự bề thế, uy nghiêm. Ảnh: Duy Hiệu.

Gần 3h sáng 2/9, các khối chiến sĩ lần lượt đổ quân xuống Thụy Khuê, tiến ra Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò cổ vũ. Từ khuya, con phố vốn yên tĩnh trở nên rộn ràng, đông nghịt người hơn hẳn những buổi tổng duyệt trước đó. Trong lúc chờ đoàn diễu binh, người dân hát hò, nhảy múa, tạo bầu không khí sôi nổi xuyên đêm. Ảnh: Châu Sa - Đào Phương.

4h30, không khí bên trong Quảng trường Ba Đình rộn ràng với sự xuất hiện của hàng chục nghìn đại biểu cùng người dân. Một số khối đã vào đội hình, chỉnh đốn vị trí, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Ảnh: Thuận Thắng.

5h, tiếng ca rộn ràng trên đường Thanh Niên. Tại đây, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hát giao lưu cùng người dân, đặc biệt dừng lại trước tập thể cựu chiến binh đang ngồi trên vỉa hè. Tiếng hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh..." lặp lại nhiều lần, tạo không khí hứng khởi trước giờ Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Hiệu.

Khối Quân đội Nga tập kết ở đường Phan Đình Phùng, sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tuyên bố Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu. Ông trân trọng giới thiệu và kính mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu, khách quý và toàn thể đồng chí đồng bào cùng hướng về đài lửa để chứng kiến nghi thức rước đuốc truyền thống. Ảnh: Việt Linh.

Nghi thức bắn 21 phát đại bác trên nền nhạc Quốc thiều đồng bộ với tiếng Quốc ca do Lữ đoàn Pháo binh 45, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa thực hiện. 15 khẩu đại bác, mỗi khẩu lựu 105 mm có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Ảnh: Nhật Anh.

Sau màn bay chào mừng của lực lượng Không quân, hình ảnh các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được phát tại Quảng trường Ba Đình ( Hà Nội ). Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.

Người dân đồng loạt chào cờ, cất vang Quốc ca trên đường Điện Biên Phủ. Trong ánh nắng sớm, tiếng hát hòa cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên bầu không khí thiêng liêng, trang nghiêm của đại lễ 2/9. Ảnh: Khương Nguyễn.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 của Không quân nhân dân Việt Nam mang cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, tung bay trên bầu trời Tổ quốc. Ảnh: Phương Lâm, Việt Hà.

Đội hình chữ A thể hiện sức mạnh và uy thế của các lực lượng vũ trang trên biển. Trong đội hình, các tàu có hỏa lực mạnh được phân bố trên hai cạnh mũi tên; đầu đội hình là tàu chỉ huy, phía sau là các tàu chiến đấu, tàu vận tải, phục vụ. Đây là đội hình để tiêu diệt lực lượng địch khi chúng uy hiếp tàu ta, tăng khả năng phòng vệ các cuộc tấn công từ trên không, trên biển, dưới ngầm; bảo đảm an toàn hàng hải và vượt chướng ngại thủy lôi, gây khó khăn cho địch. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.

Trong đội hình chữ V, phía trước là các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh; các tàu vận tải, phục vụ được bố trí ở phía sau, góc chữ V là tàu chỉ huy; thường sử dụng khi hành quân trên biển, tăng khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu; tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình; giảm nguy cơ bị tập kích bất ngờ, tăng khả năng yểm trợ, phòng thủ cho biên đội; phòng chống địch tập kích từ trên không, trên biển, dưới ngầm và bảo đảm an toàn hàng hải. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.

Khoảng 8h10, khối Tác chiến điện tử đi qua ngã 5 Cửa Nam trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân bên hai đường. Người cầm cờ chỉ huy khối là Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, gương mặt nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng từ A50 tới A80. Khối tác chiến điện tử là một trong những lực lượng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lựa chọn, ưu tiên đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Ảnh: Phương Lâm.

