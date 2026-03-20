Mất mảng viễn thông góp doanh thu, chiến lược 2026 của FPT là gì?

Việc thay đổi phương pháp hợp nhất FPT Telecom buộc FPT phải tìm đến vai trò dẫn dắt của khối công nghệ trong kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tổ hợp tòa nhà FPT Tower tại số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: FPT.

CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 16/4 tại Hà Nội. Tâm điểm của đại hội lần này là kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh không còn hợp nhất doanh thu từ mảng viễn thông.

Theo tài liệu trình cổ đông, năm 2025 FPT ghi nhận doanh thu đạt 70.113 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.039 tỷ, tăng trưởng lần lượt 12% và 18% so với năm liền trước. Khối công nghệ đóng vai trò đầu tàu khi đóng góp tới 63% doanh thu của toàn tập đoàn.

Năm 2026, FPT đặt kế hoạch doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ, tăng 15% theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom.

Trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò chủ lực, dự kiến góp 52.650 tỷ đồng và lãi trước thuế 7.350 tỷ đồng . Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác dự kiến đạt doanh thu 5.930 tỷ đồng ; lãi trước thuế là 4.279 tỷ đồng .

Khối công nghệ được kỳ vọng sẽ đóng góp phần lớn doanh thu trong năm 2026. Ảnh: FPT.

Từ năm 2026, FPT Telecom không còn được hợp nhất doanh thu vào báo cáo tài chính mà chuyển sang ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu, sau khi Bộ Công an trở thành cổ đông chi phối. Số liệu năm 2025 cũng đã được điều chỉnh theo cùng phương pháp nhằm đảm bảo tính so sánh.

Việc thay đổi phương pháp hợp nhất khiến doanh thu hợp nhất của FPT không còn bao gồm phần đóng góp từ FPT Telecom, trong khi phần lợi nhuận thực nhận từ đơn vị này vẫn được ghi nhận tương ứng.

Trong giai đoạn 2020-2025, FPT Telecom thường đóng góp khoảng 28-30% tổng doanh thu và trên 30% lợi nhuận của FPT. Riêng 2025, doanh thu đơn vị này đạt 19.507 tỷ đồng , chiếm 28% tổng doanh thu, trong khi lãi trước thuế gần 4.364 tỷ đồng , chiếm 34%.

Về kế hoạch đầu tư, FPT dự kiến đầu tư 4.200 tỷ cho khối công nghệ nhằm mở rộng các tổ hợp văn phòng và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển và dành khoảng 3.000 tỷ cho khối Giáo dục, Đầu tư và Khác để mở rộng hệ thống trường đại học.

Đáng chú ý trong dài hạn (giai đoạn 2026-2028), FPT xác định AI-First là điều kiện tiên quyết để bứt phá khi đặt mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị AI, từ hạ tầng AI Factory đến việc phổ cập giáo dục AI cho 20 triệu người dùng và đào tạo 10.000 nhân sự bán dẫn vào năm 2030.

Về phân phối lợi nhuận, FPT trình cổ đông phương án cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Công ty đã tạm ứng 10% và dự kiến chi trả phần còn lại trong quý II/2026, với tổng giá trị hơn 1.700 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%, tương ứng hơn 170,35 triệu cổ phiếu phát hành, dự kiến hoàn tất trước quý III/2026, nâng vốn điều lệ lên gần 18.739 tỷ đồng .

Với năm 2026, FPT dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt tối đa 20%, tiếp nối chính sách ổn định đã duy trì liên tục từ năm 2018 đến nay. Đồng thời, HĐQT đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ không quá 0,5% số cổ phần lưu hành, triển khai trong giai đoạn 2027-2029, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu và hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

HĐQT công ty cũng muốn đại hội xem xét phê duyệt đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hiroshi Yokotsuka và bầu bổ sung thành viên mới cho nhiệm kỳ 2022-2027. Ứng viên được đề cử thay thế là ông Toshikazu Nambu (quốc tịch Nhật Bản), người có gần 40 năm gắn bó với Sumitomo ở nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như CEO khu vực châu Mỹ, EVP & CFO.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT đang nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp. Kết phiên 20/3, mã này giảm 3,65% xuống còn 74.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024, đồng thời mất tới 43,5% so với đỉnh 131.000 đồng/cổ phiếu đã từng thiết lập hồi đầu năm 2025. Tính trong vòng một năm, thị giá FPT đã “bốc hơi” hơn 30%, với thanh khoản bình quân đạt trên 9,3 triệu cổ phiếu mỗi phiên.