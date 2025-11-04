Masterise được giao nghiên cứu cầu Phú Mỹ 2, nối TP.HCM với Long Thành

UBND TP.HCM chấp thuận cho Tập đoàn Masterise nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức PPP. Dự án này kỳ vọng sẽ kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành.

Masterise được giao nghiên cứu cầu Phú Mỹ 2 - công trình dự kiến giúp tăng khả năng kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có công văn chấp thuận giao Tập đoàn Masterise nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo quyết định, Masterise sẽ tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách TP) để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và trình cấp có thẩm quyền trong vòng 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận.

Trường hợp dự án không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quá thời hạn 12 tháng mà nhà đầu tư chưa hoàn thành đề xuất, việc giao nghiên cứu sẽ tự động hết hiệu lực. Khi đó, Masterise phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện và không được khiếu nại.

UBND TP cũng nêu rõ việc giao Masterise lập đề xuất chủ trương đầu tư không ràng buộc điều kiện chỉ định Masterise là nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi báo cáo được phê duyệt, TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Masterise đề xuất xây dựng cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn (đoạn qua TP.HCM dài 4,6 km; qua Đồng Nai dài 1,7 km). Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối kết nối đường Liên Cảng (Đồng Nai).

Cầu được thiết kế 8 làn xe (6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp). Đường dẫn phía TP.HCM kết nối với trục Bắc - Nam, gồm cầu cạn hai tầng dọc đường Hoàng Quốc Việt, cùng hai nhánh nối đường Đào Trí. Đường dẫn phía Đồng Nai sẽ kết nối vào đường Liên Cảng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng . Trong đó, nhà đầu tư huy động hơn 10.700 tỷ đồng cho phần xây lắp; khoảng 2.100 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM và Đồng Nai để giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến khởi công quý III/2026, hoàn thành sau 3 năm thi công.

Theo Sở Tài chính, việc xây dựng cầu Phú Mỹ 2 sẽ tạo thêm trục giao thông chiến lược kết nối TP.HCM với Nhơn Trạch (Đồng Nai). Cùng với các tuyến cao tốc, đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 25C (Đồng Nai), công trình này sẽ góp phần kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành, đồng thời liên thông Khu đô thị Nam Sài Gòn với Nhơn Trạch.

Khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 được kỳ vọng giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Phú Mỹ và Vành đai 2, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa TP.HCM và Đồng Nai, tạo động lực phát triển mới cho cả hai khu đô thị.