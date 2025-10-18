Masan bị chỉ ra việc dùng hàng nghìn tỷ trái phiếu không đúng mục đích

Thanh tra Chính phủ kết luận các công ty thuộc Tập đoàn Masan sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) không đúng mục đích phát hành.

Thanh tra Chính phủ đã thanh tra 6 tổ chức phát hành thuộc Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Ảnh: MSN.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong phát hành và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đáng chú ý, nhóm các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan gồm 6 tổ chức phát hành được thanh tra bao gồm: Tập đoàn Masan, CTCP Masan MeatLife, CTCP Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce, Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo, CТСР Masan High - Tech Materials, và Công ty TNHH MasanConsumerHoldings.

Theo số liệu báo cáo trong giai đoạn 1/1/2015 - 30/6/2023, nhóm các công ty thuộc Tập đoàn Masan có 64.573,99 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành, mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra kết quả xem xét đối với việc sử dụng nguồn tiền từ một số mã trái phiếu doanh nghiệp cho thấy 3/6 tổ chức phát hành thực hiện chưa đúng quy định về sử dụng tiền từ trái phiếu.

Trong đó, Công ty TNHH Masan Consumer Holdings sử dụng hơn 1.294 tỷ đồng trong tổng số 2.100 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp mã MCHBONDS2014 (ngày phát hành 5/12/2014) để thanh toán tiền gốc vay, lãi vay một số hợp đồng vay vốn là thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ, không đúng mục đích phát hành tại phương án phát hành được phê duyệt.

Tương tự, Tập đoàn Masan đã sử dụng 310 tỷ đồng trong tổng số 1.140 tỷ đồng từ 12 mã trái phiếu doanh nghiệp MSNH2023020-MSNH2023031 (phát hành năm 2020) để thanh toán các khoản nợ lãi của các khoản trái phiếu đã phát hành trước đó, thực chất là cơ cấu khoản nợ lãi không đúng mục đích sử dụng theo phương án phát hành, thực hiện chưa đúng trách nhiệm của tổ chức phát hành.

CTCP Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce (WCM) cũng sử dụng số tiền hơn 891 tỷ đồng trong tổng số 1.500 tỷ đồng từ mã trái phiếu VCMH2025031 (ngày phát hành 28/12/2020) cho việc tăng quy mô vốn. Số tiền còn lại từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp 608,515 tỷ đồng không được sử dụng đúng mục đích theo phương án phát hành.

Về công bố thông tin, qua thanh tra, cơ quan thanh tra cho thấy, 4/6 tổ chức phát hành (Công ty TNHH Masan Consumer Holdings, СТСР Masan High - Tech Materials, Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo, CTCP Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce) thực hiện chưa đúng các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin.

Thanh tra Chính phủ xác định các tổ chức phát hành phải chịu trách nhiệm trong việc chưa thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, không đúng quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình phát hành, sử dụng vốn từ trái phiếu. Chưa thực hiện đúng quy định về trách nhiệm của tổ chức phát hành trong việc quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu theo đúng phương án phát hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các tổ chức phát hành thuộc Tập đoàn Masan chấm dứt các hành vi vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu đã được phát hiện qua thanh tra; khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm và hậu quả (nếu có).