Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở Premier League

  • Chủ nhật, 1/3/2026 03:07 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Rạng sáng 1/3, Burnley vùng lên từ thế bị dẫn 3 bàn nhưng vẫn trắng tay bởi thất bại 3-4 trước Brentford thuộc vòng 28 Premier League.

Brentford giành chiến thắng kịch tính trước Burnley.

Đội khách tưởng như có trận đấu dễ dàng tại Turf Moor. Ngay phút 10, Mikkel Damsgaard đánh đầu cận thành mở tỷ số từ quả phạt góc của Dango Ouattara. Đến phút 25, Igor Thiago tận dụng đường chọc khe của Damsgaard, thoát xuống dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, Kevin Schade giúp Brentford dẫn 3-0 chỉ sau 34 phút, trong bầu không khí ngột ngạt và những tiếng la ó ở khán giả đội chủ nhà.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi Michael Kayode phản lưới sau pha căng ngang khó chịu của Jaidon Anthony, thắp lại hy vọng cho Burnley. Đầu hiệp hai, Anthony tiếp tục tạo dấu ấn với cú dứt điểm chạm Kayode đổi hướng thành bàn, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Sức ép dồn dập được đền đáp ở phút 60 khi Zian Flemming đánh đầu chuẩn xác từ đường tạt bóng của Hannibal Mejbri, san bằng tỷ số 3-3 trong sự hân hoan của người hâm mộ Burnley.

Burnley thậm chí suýt hoàn tất màn ngược dòng khi Flemming đưa bóng vào lưới lần thứ 2, nhưng VAR xác định đồng đội Anthony việt vị trong gang tấc. Khi đội chủ nhà còn chưa kịp tiếc nuối, Brentford tung đòn kết liễu ở phút bù giờ thứ 3. Rico Henry căng ngang chuẩn xác để Damsgaard dứt điểm chìm vào góc xa, ấn định tỷ số 4-3.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 90+10, lão tướng Ashley Barnes tưởng chừng giữ lại một điểm cho Burnley, song VAR thêm lần nữa can thiệp, xác định anh để bóng chạm tay trước khi ghi bàn. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự tiếc nuối tột cùng của đội chủ nhà. Họ chiến đấu quật cường nhưng không thể vượt qua định mệnh.

Kết quả thắng 4-3 giúp Brenford xây chắc vị trí thứ 7, trong khi Burnley đứng yên ở nhóm cầm đèn đỏ sau 28 vòng đấu.

Garnacho lại gây tranh cãi

Alejandro Garnacho khiến mạng xã hội dậy sóng trước trận Chelsea gặp Arsenal thuộc vòng 28 Premier League diễn ra tối 1/3.

18 giờ trước

Trọng tài bỏ dỡ trận đấu gần 3 phút ở Premier League

Rạng sáng 28/2, trọng tài Craig Pawson đột ngột rời sân và chạy thẳng vào đường hầm ở phút 69 trong trận Wolves thắng Aston Villa 2-0 thuộc vòng 28 Premier League.

18 giờ trước

Lực lượng MU sứt mẻ khi đối đầu Palace

MU không có lực lượng tốt nhất khi chạm trán Crystal Palace thuộc vòng 28 Premier League vào tối 1/3.

19 giờ trước

