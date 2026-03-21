Ugarte gây phẫn nộ

  • Thứ bảy, 21/3/2026 07:18 (GMT+7)
Rạng sáng 21/3, sai lầm không cần thiết của Manuel Ugarte ở những phút cuối trận hoà Bournemouth khiến anh bị chỉ trích dữ dội.

Ugarte phạm lỗi nguy hiểm khi vào sân thay người.

Vòng 31 Premier League, Manchester United rời sân Vitality với một điểm, nhưng cảm giác tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi. Đội bóng của Michael Carrick 2 lần vươn lên dẫn trước Bournemouth, trước khi bị gỡ hòa 2-2 trong trận đấu kéo dài tới 100 phút.

Trong bối cảnh chơi thiếu người và nỗ lực bảo toàn tỷ số, MU lại tự đẩy mình vào thế khó. Phút bù giờ cuối cùng, Manuel Ugarte phạm lỗi không cần thiết bên phần sân nhà. Tình huống này khiến nhiều CĐV "Quỷ đỏ" thót tim.

Nhà báo Samuel Luckhurst của Manchester Evening News không ngần ngại chỉ trích tiền vệ người Uruguay. Ông gọi Ugarte là "bản hợp đồng hơn 50 triệu bảng đầy thất vọng", đồng thời nhấn mạnh việc phạm lỗi ở thời điểm nhạy cảm là biểu hiện của sự thiếu tỉnh táo.

Trên X, nhiều ý kiến bức xúc khi cho rằng tiền vệ này thi đấu kém hiệu quả, trở thành điểm trừ của đội bóng. Một số CĐV mỉa mai rằng MU phải chơi như "12 chống 9”", ám chỉ Ugarte gần như không đóng góp gì trên sân. Nhiều người kết luận rằng việc chi số tiền lớn để chiêu mộ anh là sai lầm, khi cầu thủ này không thể tỏa sáng ở môi trường khắc nghiệt như Premier League.

Ugarte đang trải qua mùa giải không như kỳ vọng kể từ khi chuyển đến từ Paris Saint-Germain. Cơ hội ra sân hạn chế và vai trò mờ nhạt khiến tương lai của anh tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi.

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định Ugarte sẽ bị MU tìm cách bán đứt trong hè 2026. Thời gian của tiền vệ người Uruguay ở sân Old Trafford khả năng chỉ còn được tính bằng ngày.

Đào Trần

