Man City đón tân binh thứ 4

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Jeremy Monga chuyển tới Man City. Ảnh: Manchester City
Monga là tân binh thứ 4 của Man City trong hè này, sau Elliot Anderson (135 triệu euro), Mathys Detourbet (25 triệu euro) và Pierce Charles (3,5 triệu euro). Mức giá để "The Citizens" tiêu tốn cho Monga rơi vào khoảng 12 triệu euro.
Tài năng trẻ vừa tròn 17 tuổi này sẽ gắn bó với đội chủ sân Etihad bằng bản giao kèo kéo dài đến mùa hè năm 2031. Anh được đánh giá là một trong những phát hiện lớn nhất của bóng đá xứ sở sương mù những năm gần đây.
Gia nhập học viện Leicester từ cấp độ U9, Monga có bước thăng tiến thần tốc nhờ tốc độ vượt trội, kỹ thuật rê bóng và nhãn quan ghi bàn ấn tượng. Ở tuổi 15, anh được đôn lên thi đấu tại đội U21 Leicester và nhanh chóng xác lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League 2 vào tháng 11/2024.
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