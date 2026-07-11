Man City chính thức đón tân binh đầu tiên

Manchester City chính thức chiêu mộ thành công tài năng trẻ Jeremy Monga từ Leicester City với bản hợp đồng 5 năm.

Jeremy Monga chuyển tới Manchester City. Ảnh: Manchester City

Tài năng trẻ vừa tròn 17 tuổi này sẽ gắn bó với đội chủ sân Etihad bằng bản giao kèo kéo dài đến mùa hè năm 2031. Anh được đánh giá là một trong những phát hiện lớn nhất của bóng đá xứ sở sương mù những năm gần đây.

Gia nhập học viện Leicester từ cấp độ U9, Monga có bước thăng tiến thần tốc nhờ tốc độ vượt trội, kỹ thuật rê bóng và nhãn quan ghi bàn ấn tượng. Ở tuổi 15, anh được đôn lên thi đấu tại đội U21 Leicester và nhanh chóng xác lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League 2 vào tháng 11/2024.

Tháng 4/2025, Monga trở thành cầu thủ trẻ thứ hai lịch sử ra sân tại Premier League trong trận gặp Newcastle United. Đến mùa giải 2025/26, tài năng sinh năm 2009 tiếp tục phá kỷ lục của ngôi sao Jude Bellingham để trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Championship khi mới 16 tuổi 37 ngày.

Chia sẻ về quyết định gia nhập CLB chủ sân Etihad, Monga khẳng định: “Man City là lựa chọn đúng đắn nhất. Đây là câu lạc bộ hàng đầu Anh quốc và là nơi đã nâng tầm những cầu thủ như Phil Foden. Được trở thành một phần của đội bóng là giấc mơ có thật:

Giám đốc Bóng đá Hugo Viana cho biết CLB đã theo sát quá trình phát triển của Monga từ lâu. Ông nhấn mạnh Man City sẽ cung cấp lộ trình hỗ trợ tối đa để cầu thủ 17 tuổi này phát huy hết tiềm năng tại học viện cũng như đội một trong tương lai.

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