Mainoo chọn bến đỗ mới

Tài năng trẻ Kobbie Mainoo được cho là sẽ rời Premier League nếu không còn cơ hội phát triển tại sân Old Trafford.

MU muốn rời Premier League nếu phải chia tay MU.

Theo The Athletic, Mainoo muốn thi đấu ở bên ngoài nước Anh thay vì tiếp tục ở lại Premier League, đồng thời MU có thể chấp nhận mức giá khoảng 45 triệu bảng hoặc thấp hơn cho thương vụ. Mainoo đã thảo luận về khả năng ra đi với các đồng đội và sẵn sàng đón nhận thử thách mới.

Mainoo không có cơ hội ra sân trong hai trận đấu đầu tiên của mùa giải Premier League trước Arsenal và Fulham. Hình ảnh Mainoo rời sân Craven Cottage với vẻ mặt thất vọng càng củng cố tin đồn về việc cầu thủ bất mãn.

Các đội bóng lớn như Chelsea, Real Madrid và Atletico Madrid đều dành sự quan tâm đến tiền vệ 20 tuổi. Với tình hình hiện tại, Mainoo đứng trước lựa chọn lớn trong sự nghiệp, và các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này.

Dưới thời Erik ten Hag, Mainoo là viên ngọc sáng giá, được kỳ vọng trở thành trụ cột của MU và tuyển Anh. Thế nhưng, khi Amorim lên nắm quyền, anh rơi vào cảnh thất sủng. Với sơ đồ 3-4-2-1 ưa thích của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Mainoo buộc phải cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes - điều gần như bất khả thi.

Amorim thẳng thắn: "Bruno và Kobbie đá cùng một vị trí. Ở MU, cậu ấy phải chiến đấu để giành suất, đơn giản là vậy".