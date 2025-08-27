Mainoo là mảnh ghép hoàn hảo cho Real

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp khép lại, Real Madrid gây bất ngờ khi cân nhắc chiêu mộ Kobbie Mainoo từ Manchester United.

Kobbie Mainoo có tiềm năng và phù hợp với triết lý của Xabi Alonso.

Theo Marca, HLV Xabi Alonso muốn bổ sung một tiền vệ mới, khi Dani Ceballos khả năng cao rời đi để gia nhập Marseille. Dù “Los Blancos” từng quan tâm đến Adam Wharton của Palace, Kobbie Mainoo - tài năng khác của bóng đá Anh - trở thành cái tên được Real Madrid chú ý hơn.

Bernd Schuster, cựu HLV Real Madrid, cho rằng Mainoo sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hàng tiền vệ “Los Blancos”, bên cạnh những cái tên họ có sẵn như Federico Valverde, Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni.

"Mainoo mang đến sự linh hoạt - có thể chơi như tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ trung tâm - và phong cách thi đấu điềm tĩnh, thích kiểm soát bóng, phù hợp với triết lý của Xabi Alonso", Schuster đánh giá.

Sự hiện diện của Mainoo và Jude Bellingham có thể giúp Real Madrid sở hữu cặp tiền vệ trung tâm tương lai của tuyển Anh. Real Madrid đang xây dựng một đội hình trẻ trung và bền vững dưới thời Alonso.

Theo CIES, độ tuổi trung bình của đội hình Real hiện là 24, và Mainoo (20 tuổi) sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để tiếp tục trào lưu trẻ hóa đội hình.

Tại Old Trafford, Mainoo đang đối mặt với bế tắc trong đàm phán gia hạn hợp đồng, với yêu cầu lương 180.000 bảng/tuần bị ban lãnh đạo Manchester United từ chối. Cộng với việc Mainoo bị thất sủng dưới thời Amorim, đây là cơ hội vàng để Real Madrid chiêu mộ tài năng trẻ hứa hẹn của bóng đá Anh.