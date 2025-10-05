Mạch Gia Kỳ nói về vụ lộ ảnh khỏa thân

Tái xuất sau nhiều năm rút lui khỏi showbiz, Mạch Gia Kỳ không ngần ngại chia sẻ về lùm xùm lộ ảnh nóng. Cô cho biết đã lấy đó làm bài học để dạy các con cách bảo vệ bản thân.

Theo tờ HK01, Mạch Gia Kỳ mới đây gây chú ý khi nhận lời xuất hiện trên một show truyền hình của đài Commercial Radio 881. Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc ở tuổi ngũ tuần, thậm chí không giấu giếm chuyện can thiệp thẩm mỹ. Khi được hỏi vì sao nhiều năm không còn đóng phim, Mạch Gia Kỳ cho biết: “Chỉ là không ai mời, nhiều người nghĩ tôi lấy chồng rồi thì chẳng cần lo gì nữa".

Cũng trong chương trình, Mạch Gia Kỳ không né tránh khi nhắc đến scandal lộ ảnh khỏa thân năm xưa - nguyên nhân khiến cô trượt top 5 chung kết Hoa hậu Hong Kong. Diễn viên tiết lộ vẫn giữ toàn bộ bức ảnh bị bạn trai cũ lừa chụp lúc mới 15 tuổi, thậm chí còn kể lại với các con về vụ việc này. Người đẹp giải thích: “Tôi muốn lấy trải nghiệm của mình để dạy các con biết cách bảo vệ bản thân, đừng đi vào vết xe đổ. Tôi đã từng bồng bột nên phải gánh hậu quả".

Năm 1993, khi mới 17 tuổi, Mạch Gia Kỳ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Cô từng chia sẻ bản thân thời thiếu niên khá ngang bướng, quyết định bỏ học để đi thi hoa hậu vì “không tập trung nổi vào việc học, không muốn thi cử, chỉ muốn thoát khỏi sự gò bó ở trường”.

Mạch Gia Kỳ từng vướng bê bối lộ ảnh khỏa thân.

Trong thời gian tham gia cuộc thi, loạt ảnh nhạy cảm của người đẹp bị rò rỉ, khiến giới giải trí chấn động. Nữ diễn viên thừa nhận cú sốc đó có liên quan trực tiếp đến việc cô trượt giải. Sau vụ lùm xùm, Mạch Gia Kỳ từng được các hãng phim 18+ mời đóng với mức thù lao cao ngất ngưởng, nhưng cô từ chối.

Mạch Gia Kỳ tâm sự không biết đối diện với dư luận thế nào, may mắn vẫn có cha mẹ thấu hiểu, bảo vệ và đài TVB trao cơ hội ký hợp đồng, cho cô tham gia sitcom để gây dựng lại hình ảnh. “Tôi không nghĩ đến chuyện chạy trốn, vì đó là lỗi của tôi. Tôi còn quá non nớt, bị người khác gài bẫy. Nhưng vì tôi đã tự bỏ học, gia đình lại không dư giả, nên tôi chỉ có thể tiếp tục ở lại giới giải trí”, diễn viên nhớ lại.

Đến năm 2006, cô kết hôn với luật sư Vương Quốc Hào rồi dần rút lui khỏi showbiz. Sau khi sinh hai con trai và một con gái, mới đây Mạch Gia Kỳ tái xuất sau 17 năm với vai khách mời trong bộ phim truyền hình Ngã Ái Cửu Long Thành.