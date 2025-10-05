Cục Điện ảnh thông tin xử lý vụ phim có đường lưỡi bò

Liên quan đến phim "Hãy để tôi tỏa sáng" xuất hiện bản đồ có đường lưỡi bò, Cục Điện ảnh yêu cầu tạm dừng hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng của 2 công ty liên quan.

Những ngày qua, dư luận bức xúc khi bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng xuất hiện hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò. Cục Điện ảnh cho biết đã có văn bản số 1551/ĐA-VP ngày 4/10/2025 gửi Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Đến sáng 5/10, Cục Điện ảnh cho biết vẫn chưa nhận được hồ sơ của Công ty Tencent Holdings Limited hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào (bao gồm Image Future Investment (HK) Limited).

"Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị Công ty Tencent Holdings Limited, Công ty Image Future Investment (HK) Limited: Tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng", thông báo trên cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Đồng thời, Cục Điện ảnh cũng đề nghị Công ty Tencent Holdings Limited, Công ty Image Future Investment (HK) Limited gửi văn bản báo cáo, giải trình chi tiết và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim trước 12h ngày 6/10.

Phim có Triệu Lộ Tư khiến khán giả phẫn nộ vì xuất hiện bản đồ có đường lưỡi bò.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết đã nắm được thông tin và gửi công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan giải trình.

"Sau khi các đơn vị đã giải trình, chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra kết luận chính thức, giải quyết đúng theo quy định pháp luật", Cục trưởng Cục Điện ảnh cho hay.

Ông Cường chia sẻ thêm: "Một đơn vị, chưa phải qua công văn chính thức, đã gọi trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, giải thích rằng hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong tập 16. Tuy nhiên, tập này mới xuất hiện trên các kênh phim lậu, còn chiếu chính thức mới tới tập 15. Tập 16 theo lịch phải tới 17h ngày 3/10 mới chiếu chính thức trên nền tảng này".