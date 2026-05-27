Bị loét lưỡi kéo dài suốt 4 tháng, người đàn ông 33 tuổi tự mua thuốc điều trị nhưng không khỏi. Khi tới bệnh viện khám, anh được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi giai đoạn II.

Sau 4 tháng chịu đựng vết loét trong miệng, người đàn ông 33 tuổi nhập viện và phát hiện ung thư lưỡi.

Suốt 4 tháng bị đau và loét lưỡi kéo dài, anh N.V.V. (33 tuổi, trú tại Lào Cai) tự uống và bôi thuốc nhưng không thuyên giảm. Khi tới khám tại Bệnh viện K (Hà Nội), các bác sĩ phát hiện trong khoang miệng bệnh nhân có khối u sùi loét ở bờ lưỡi phải.

Kết quả thăm khám và đánh giá xác định anh V. mắc ung thư biểu mô vảy - một dạng ung thư xuất phát từ các tế bào bề mặt của lưỡi.

May mắn, khối u chưa di căn hạch và chưa xâm lấn sang các vùng lân cận. Ngày 20/5, ê-kíp khoa Ngoại Đầu - cổ đã hội chẩn và thống nhất thực hiện phẫu thuật vi phẫu cắt bán phần lưỡi phải kết hợp vét hạch cổ phải và tạo hình lưỡi cho bệnh nhân.

Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại Đầu - cổ, ung thư lưỡi là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến nhất vùng khoang miệng. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bệnh thường dễ bị nhầm với nhiệt miệng hoặc các vết loét do răng cọ xát nên nhiều người chủ quan bỏ qua.

"Trường hợp của bệnh nhân V., khối sùi loét ở bờ lưỡi phải đã có kích thước khoảng 2x2,5 cm. Kết quả chụp cộng hưởng từ hàm mặt cho thấy khối u kích thước 26x10 mm. Giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ II", bác sĩ Quý cho biết.

Với giai đoạn này, nếu điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ chữa khỏi có thể đạt 70-80%.

Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, với ung thư lưỡi giai đoạn khu trú, phẫu thuật là phương pháp điều trị cốt lõi và quyết định khả năng chữa khỏi bệnh.

Mục tiêu đầu tiên của ca mổ là cắt bỏ rộng toàn bộ vùng tổn thương nhằm loại bỏ triệt để tế bào ung thư, giảm nguy cơ tái phát. Với bệnh nhân V., các bác sĩ tiến hành cắt bán phần lưỡi phải kết hợp vét hạch cổ phải để ngăn khối u tiếp tục xâm lấn hoặc di căn.

"Đặc điểm của ung thư lưỡi là tế bào ung thư thường đáp ứng kém với xạ trị và hóa chất. Vì vậy, vai trò của phẫu thuật càng trở nên quan trọng", TS.BS Ngô Xuân Quý nói.

Tuy nhiên, phẫu thuật ung thư lưỡi là kỹ thuật khó bởi lưỡi có hệ thống mạch máu phức tạp cùng nhiều dây thần kinh liên quan đến cảm giác, vị giác và vận động. Việc cắt bỏ một phần lớn lưỡi đòi hỏi phẫu thuật viên phải vừa lấy sạch khối u, vừa bảo tồn tối đa cấu trúc lành để duy trì chức năng ăn uống, nói chuyện cho người bệnh.

Ca phẫu thuật vi phẫu giúp bệnh nhân sớm ăn uống, nói chuyện trở lại.

Bên cạnh đó, ê-kíp còn thực hiện vét hạch cổ phải nhằm loại bỏ các hạch bạch huyết có nguy cơ chứa tế bào ung thư di căn, kể cả khi hình ảnh siêu âm chưa ghi nhận tổn thương rõ ràng.

Sau khi cắt bỏ một nửa lưỡi phải, người bệnh đối diện nguy cơ khuyết hổng lớn trong khoang miệng. Nếu chỉ khâu đóng thông thường, lưỡi có thể bị co kéo, biến dạng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuốt, phát âm và tâm lý sau mổ.

Để khắc phục, các bác sĩ áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu. Ê-kíp sử dụng vạt da cẳng tay của chính bệnh nhân để tạo hình lưỡi mới. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ nối từng mạch máu và dây thần kinh siêu nhỏ của vạt mô với hệ mạch vùng cổ nhằm nuôi sống phần lưỡi tái tạo.

Vạt da được thiết kế phù hợp để vừa đảm bảo chức năng nói, nuốt, vừa không ảnh hưởng đường thở, giúp bệnh nhân không phải mở khí quản.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật và gây mê, ca mổ diễn ra thành công. Chỉ sau 5 ngày, bệnh nhân đã có thể tự ăn uống bằng đường miệng và giao tiếp khá tốt với những người xung quanh.

TS.BS Ngô Xuân Quý khuyến cáo các dấu hiệu sớm của ung thư lưỡi thường khá mờ nhạt, dễ nhầm với bệnh lý khoang miệng thông thường. Vì vậy, khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như loét miệng kéo dài, nổi mụn nhỏ, khối sùi loét ở lưỡi, má hoặc bất kỳ vị trí nào trong khoang miệng, người dân nên tới cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.