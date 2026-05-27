Phát hiện ca dương tính với Hanta ở nhóm người Tây Ban Nha cách ly

  • Thứ tư, 27/5/2026 15:13 (GMT+7)
Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla, thuộc đảo Tenerife,Tây Ban Nha ngày 10/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 25/5, Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận một trường hợp dương tính mới với virus Hanta trong số 14 hành khách của tàu du lịch MV Hondius - con tàu bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh khi vượt Đại Tây Dương vào tháng Tư.

14 công dân Tây Ban Nha từ con tàu đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife trong một chiến dịch được kiểm soát chặt chẽ vào ngày 10/5 và kể từ đó đã được cách ly phòng ngừa tại Bệnh viện Quốc phòng Trung ương Gomez Ulla ở Madrid.

Theo Bộ Y tế, trường hợp dương tính mới nhất được phát hiện trong quá trình xét nghiệm PCR thường quy, được thực hiện theo hệ thống cách ly và kiểm soát đã được thiết lập.

Bệnh nhân, hiện không có triệu chứng, đã được chuyển đến Đơn vị Cách ly cấp cao (UATAN) của bệnh viện, nơi người này được giám sát y tế chuyên khoa và tuân thủ các quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Bộ Y tế cho biết việc phát hiện trường hợp mới này không làm thay đổi mức độ rủi ro đối với dân số nói chung hoặc thay đổi các biện pháp ứng phó dịch tễ học đang được áp dụng.

Đây là người Tây Ban Nha thứ hai có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi đến Madrid. Bệnh nhân đầu tiên đang hồi phục tốt sau khi xuất hiện các triệu chứng.

Phát hiện virus Hanta trong tinh dịch nam giới

Các nhà khoa học phát hiện dấu vết virus Hanta vẫn tồn tại trong tinh dịch nam giới nhiều năm sau khi hồi phục, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây truyền tiềm ẩn.

14:31 18/5/2026

Thêm ca nhiễm virus Hanta, liên quan ổ dịch khiến 3 người không qua khỏi

Bệnh nhân nhiễm biến thể Andes - chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ như sốt và đau đầu từ hai ngày trước khi nhận kết quả dương tính

15:01 17/5/2026

Thông tin của Bộ Y tế về chùm ca nhiễm virus Hanta

Bộ Y tế cập nhật diễn biến chùm ca virus Hanta trên tàu MV Hondius, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, diệt chuột.

15:29 13/5/2026

Bích Liên / TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Cả thế giới đợi tin từ con tàu MV Hondius

    Từ một con tàu mắc kẹt giữa Đại Tây Dương, ổ dịch virus Hanta trên MV Hondius đang kéo theo cuộc truy vết và giám sát y tế trải dài qua nhiều châu lục.

    Phát hiện thêm một người nhiễm virus Hanta

    Một hành khách người Pháp trên tàu MV Hondius đã dương tính với virus Hanta và đang chuyển nặng, trong bối cảnh nhiều nước khẩn trương truy vết, cách ly công dân liên quan ổ dịch.

    Cảnh báo mới nhất của WHO về Virus Hanta

    WHO kêu gọi các quốc gia tuân thủ khuyến nghị y tế trong xử lý ổ dịch, trong đó những người tiếp xúc nguy cơ cao cần được cách ly 42 ngày và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

