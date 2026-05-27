Phát hiện ca dương tính với Hanta ở nhóm người Tây Ban Nha cách ly

Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla, thuộc đảo Tenerife,Tây Ban Nha ngày 10/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 25/5, Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận một trường hợp dương tính mới với virus Hanta trong số 14 hành khách của tàu du lịch MV Hondius - con tàu bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh khi vượt Đại Tây Dương vào tháng Tư.

14 công dân Tây Ban Nha từ con tàu đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife trong một chiến dịch được kiểm soát chặt chẽ vào ngày 10/5 và kể từ đó đã được cách ly phòng ngừa tại Bệnh viện Quốc phòng Trung ương Gomez Ulla ở Madrid.

Theo Bộ Y tế, trường hợp dương tính mới nhất được phát hiện trong quá trình xét nghiệm PCR thường quy, được thực hiện theo hệ thống cách ly và kiểm soát đã được thiết lập.

Bệnh nhân, hiện không có triệu chứng, đã được chuyển đến Đơn vị Cách ly cấp cao (UATAN) của bệnh viện, nơi người này được giám sát y tế chuyên khoa và tuân thủ các quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Bộ Y tế cho biết việc phát hiện trường hợp mới này không làm thay đổi mức độ rủi ro đối với dân số nói chung hoặc thay đổi các biện pháp ứng phó dịch tễ học đang được áp dụng.

Đây là người Tây Ban Nha thứ hai có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi đến Madrid. Bệnh nhân đầu tiên đang hồi phục tốt sau khi xuất hiện các triệu chứng.