Phát hiện thêm một người nhiễm virus Hanta

Một hành khách người Pháp trên tàu MV Hondius đã dương tính với virus Hanta và đang chuyển nặng, trong bối cảnh nhiều nước khẩn trương truy vết, cách ly công dân liên quan ổ dịch.

Những người trên tàu du lịch MV Hondius được chuyển bằng thuyền vào cảng sau khi rời tàu tại cảng Granadilla de Abona. Ảnh: Reuters.

Một hành khách người Pháp từng có mặt trên tàu du lịch MV Hondius, nơi đang xuất hiện ổ dịch virus Hanta, đã được xác nhận dương tính với virus này và tình trạng sức khỏe đang xấu đi. Thông tin được Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist công bố ngày 11/5 trong bối cảnh giới chức nhiều nước tiếp tục khẩn trương truy vết những người từng tiếp xúc với các ca nghi nhiễm trên tàu.

Theo bà Rist, trên chuyến tàu có tổng cộng 5 hành khách người Pháp. Ngoài trường hợp đã xác nhận nhiễm bệnh, 4 người còn lại hiện có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn sẽ được kiểm tra lại trong thời gian tới để theo dõi nguy cơ lây nhiễm. Giới chức y tế Pháp đến nay đã xác định được 22 trường hợp từng tiếp xúc gần với nhóm hành khách này.

Bộ trưởng Y tế Pháp nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là hành động sớm nhằm cắt đứt chuỗi lây truyền virus. Theo bà, chính phủ Pháp đang phối hợp triển khai các biện pháp kiểm soát mới, bao gồm tăng cường quy định cách ly đối với những người có tiếp xúc gần để bảo vệ cộng đồng. Một sắc lệnh liên quan cũng đã được ban hành trong ngày 11/5 nhằm siết chặt các biện pháp ứng phó dịch bệnh.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp về khủng hoảng virus Hanta ngay trong ngày. Khi được hỏi liệu Pháp có đủ khẩu trang và xét nghiệm để ứng phó nếu dịch lan rộng hay không, bà Rist khẳng định nước này đã sẵn sàng cho các kịch bản tiếp theo.

Ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius hiện khiến nhiều quốc gia châu Âu đặc biệt lo ngại, nhất là khi hành khách trên tàu đã di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau trước khi các ca bệnh được phát hiện. Tàu MV Hondius đang neo tại cảng Granadilla de Abona ở Tenerife, Tây Ban Nha, trong khi công tác truy vết và giám sát y tế vẫn tiếp tục được mở rộng.

Mới đây, Australia cũng thông báo sẽ điều máy bay để đưa công dân nước này rời khỏi con tàu và áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc ngay khi trở về nước. Giới chức Australia cho biết trong nhóm hành khách cần hỗ trợ hồi hương có 4 công dân Australia, một người đang sinh sống tại Tenerife và một công dân New Zealand. Bộ trưởng Môi trường Murray Watt xác nhận chính phủ đang thu xếp chuyến bay đặc biệt để đưa những người này về nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) ngày 11/5 cũng cho biết một trong 17 công dân Mỹ được sơ tán khỏi tàu du lịch hạng sang liên quan đến ổ dịch đã có kết quả dương tính mức độ nhẹ với chủng Andes của virus này. Một hành khách khác cũng xuất hiện triệu chứng nhẹ nhưng hiện chưa được xác nhận nhiễm bệnh.

Theo HHS, toàn bộ công dân Mỹ đang được đưa về nước bằng đường hàng không. Riêng hai hành khách có triệu chứng được bố trí di chuyển trong các khoang cách ly sinh học chuyên dụng trên máy bay nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong quá trình vận chuyển.