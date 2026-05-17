Thêm ca nhiễm virus Hanta, liên quan ổ dịch khiến 3 người không qua khỏi

  • Chủ nhật, 17/5/2026 15:01 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Bệnh nhân nhiễm biến thể Andes - chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ như sốt và đau đầu từ hai ngày trước khi nhận kết quả dương tính

Giới chức y tế Canada ngày 16/5 thông báo một hành khách trên tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả “dương tính sơ bộ” với biến thể Andes - chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm và cũng là chủng duy nhất được xác nhận có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp.

Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bệnh nhân nằm trong nhóm 4 người Canada được xác định có nguy cơ cao sau khi đi trên tàu MV Hondius, du thuyền khởi hành từ Argentina ngày 1/4 trên hành trình vượt Đại Tây Dương trước khi bùng phát dịch bệnh.

virus Hanta anh 1

(Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Quan chức y tế tỉnh British Columbia Bonnie Henry cho biết bệnh nhân nói trên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ như sốt và đau đầu từ hai ngày trước khi nhận kết quả dương tính sơ bộ. Người này đang được điều trị trong khu cách ly như một ca nhiễm xác định. Bạn đời của bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Giới chức y tế cho biết thêm một người khác cũng đã được đưa tới bệnh viện để đánh giá và xét nghiệm “nhằm bảo đảm an toàn tối đa." Kết quả xét nghiệm sẽ có trong vài ngày tới.

Theo bà Henry, hiện có 10 công dân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Hondius. Trong đó, 4 người được theo dõi cách ly 21 ngày tại tỉnh British Columbia, số còn lại ở các tỉnh Alberta, Ontario và Quebec.

Nhà chức trách Canada khẳng định những người đang cách ly chưa tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình di chuyển và toàn bộ nhân viên y tế tham gia xử lý đều sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân.

Cơ quan y tế cũng nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp và virus này “không có khả năng gây đại dịch” như COVID-19.

Đến nay, ổ dịch liên quan tàu MV Hondius đã khiến 3 người không qua khỏi trên toàn cầu. Virus Hanta thường có thời gian ủ bệnh từ 1-8 tuần và hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Hà Lan cho biết tàu MV Hondius dự kiến cập cảng Rotterdam vào ngày 18/5. Phần lớn thủy thủ đoàn sẽ phải cách ly 6 tuần tại Hà Lan sau khi tàu vào bến. Cảng Rotterdam là nơi xử lý các trường hợp liên quan đến bệnh truyền nhiễm trên tàu tại Hà Lan.

Theo hãng vận hành Oceanwide Expeditions, hiện trên tàu còn 27 người gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Trong số này có 17 người Philippines, 4 người Hà Lan, 4 người Ukraine, 1 người Nga và 1 người Ba Lan.

Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan (RIVM) khuyến nghị các thủy thủ Philippines ở lại Hà Lan trong toàn bộ thời gian cách ly do lo ngại điều kiện giám sát y tế và khả năng tiếp cận chăm sóc y tế tại nước sở tại còn hạn chế. Con tàu cũng sẽ được khử trùng theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cơ quan y tế Hà Lan./.

https://www.vietnamplus.vn/virus-hanta-canada-phat-hien-ca-nhiem-bien-the-andes-tren-tau-mv-hondius-post1110908.vnp

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

virus Hanta tàu du lịch MV Hondius biến thể Andes

