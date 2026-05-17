Vì sao đánh răng chăm chỉ nhưng vẫn bị hôi miệng?

Việc đánh răng hàng ngày nhưng vẫn có mùi hôi đôi khi không phải do vệ sinh răng miệng kém mà có thể xuất phát từ lưỡi, nướu, thói quen sinh hoạt hoặc bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể.

Nhiều người vẫn gặp tình trạng hôi miệng dù đánh răng, vệ sinh răng miệng đều đặn hàng ngày. Ảnh: Shutterstock.

Đánh răng hai lần mỗi ngày là một trong những nguyên tắc cơ bản của việc chăm sóc răng miệng. Tuy nhiên, với nhiều người, việc này vẫn không đủ để loại bỏ hoàn toàn tình trạng hôi miệng. Chứng hôi miệng thường xuất phát từ những nguyên nhân mà chỉ đánh răng sẽ không thể giải quyết được.

Không dùng chỉ nha khoa

Chia sẻ với Live Science, bác sĩ Jaclyn Tomsic, chuyên gia phẫu thuật hàm mặt và sức khỏe răng miệng tại công ty chăm sóc răng miệng Better & Better (Mỹ), cho biết một trong những nguyên nhân phổ biến nhưng thường bị bỏ qua là không dùng chỉ nha khoa.

"Thức ăn rất dễ mắc lại giữa các kẽ răng. Nếu chỉ đánh răng mà không làm sạch răng bằng chỉ nha khoa, các mảnh vụn thức ăn sẽ dần phân hủy và tạo ra mùi khó chịu. Quá trình phân hủy này có thể bắt đầu trong vòng vài ngày và đó là nguyên nhân phổ biến gây hôi miệng", bác sĩ Tomsic giải thích.

Chỉ nha khoa làm sạch những vùng răng mà bàn chải đánh răng không thể tới. Chuyên gia này khuyên nên dùng chỉ nha khoa đều đặn, ít nhất một lần mỗi ngày.

Quên làm sạch lưỡi

Nhiều người đánh răng, thậm chí dùng cả chỉ nha khoa, nhưng lại bỏ quên việc làm sạch lưỡi. Vi khuẩn phân giải protein từ thức ăn rất nhanh và có thể giải phóng các phân tử có mùi khó chịu, được gọi là các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi, phát triển mạnh trên bề mặt lưỡi và phía sau cổ họng.

Bác sĩ Jenna Chimon, nha sĩ thẩm mỹ tại Long Island Veneers, cho biết: "Nếu không làm sạch lưỡi hoặc đánh răng đúng cách, vi khuẩn có thể tồn tại và gây mùi hôi, bất kể kem đánh răng có hương thơm mạnh đến đâu".

Bà khuyến cáo làm sạch lưỡi là việc rất quan trọng, mọi người nên vệ sinh lưỡi mỗi ngày bằng dụng cụ cạo lưỡi hoặc bàn chải để giảm vi khuẩn gây mùi.

Việc làm sạch lưỡi cũng quan trọng như dùng chỉ nha khoa để ngăn ngừa hôi miệng và các vấn đề về răng miệng. Ảnh: Shutterstock.

Khô miệng

Nguyên nhân khác gây hôi miệng là khô miệng. Nước bọt đóng vai trò như "hệ thống làm sạch tự nhiên" của khoang miệng, giúp cuốn trôi vi khuẩn và mảnh thức ăn. Khi cơ thể tiết ít nước bọt hơn, vi khuẩn sẽ phát triển mạnh và gây hôi miệng.

Tình trạng này có thể xuất hiện do dùng thuốc kháng histamine, thở bằng miệng hoặc sử dụng nước súc miệng có tính sát khuẩn mạnh. Việc bổ sung đủ nước cũng là một trong những vấn đề cần được cải thiện. Ngoài ra, uống cà phê thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm vấn đề vì caffeine làm giảm lượng nước bọt tiết ra trong hai giờ sau khi uống, góp phần gây khô miệng và hôi miệng.

Một số thực phẩm gây hôi miệng

Hơi thở hôi cũng có thể bắt nguồn từ thức ăn bạn ăn. Những thực phẩm có mùi nồng như tỏi và hành tây được hấp thụ vào máu, đi đến phổi và được thải ra ngoài cùng hơi thở. Hút thuốc lá, cả thuốc lá sợi và điện tử, cũng gây hôi miệng, ngay cả sau khi đánh răng, vì các hạt khói vẫn còn đọng lại trong miệng, cổ họng và phổi. Nó cũng làm khô miệng, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mùi phát triển.

Vấn đề răng miệng

Các bệnh lý răng miệng cũng có thể là nguyên nhân khiến hơi thở có mùi kéo dài. Vi khuẩn gây hôi miệng thường ẩn trong các lỗ sâu răng hoặc túi viêm nướu, những nơi bàn chải khó tiếp cận. Theo Healthline, sâu răng, cao răng và bệnh nha chu là những nguyên nhân rất phổ biến của hôi miệng dai dẳng.

Bên cạnh việc vệ sinh răng miệng đúng cách để giảm viêm nướu, biện pháp đơn giản tại nhà để phòng ngừa bệnh nướu răng là súc miệng bằng nước muối ấm. Nước muối không chỉ làm sạch vùng bị ảnh hưởng mà còn giảm viêm và tạo môi trường ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

Một số bệnh lý

Không chỉ các vấn đề trong khoang miệng, một số bệnh lý khác cũng có thể khiến hơi thở có mùi dù vệ sinh răng miệng kỹ. Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) có thể khiến axit và thức ăn trào ngược lên thực quản, gây mùi hôi hoặc vị chua trong miệng.

Một số bệnh lý tai mũi họng như viêm xoang, viêm amidan hoặc sỏi amidan cũng có thể tạo mùi khó chịu trong hơi thở.

Ngoài ra, các bệnh như tiểu đường, suy gan, suy thận, viêm xoang hoặc chảy dịch mũi sau cũng được cho là có liên quan đến chứng hôi miệng kéo dài. Nguyên nhân là những bệnh này làm thay đổi hóa học trong máu hoặc sự thay đổi về mức độ vi khuẩn trong cơ thể.