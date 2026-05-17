Dịch Ebola bùng phát, 87 người không qua khỏi tại Congo

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo khiến ít nhất 87 người không qua khỏi. Giới chức y tế nước này đang lo ngại trước đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri, sau khi ghi nhận hàng trăm ca nghi nhiễm, trong đó có một trường hợp lây lan sang Uganda.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, chủng virus lần này hiện chưa có vaccine phòng ngừa.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua máu, dịch cơ thể hoặc các bề mặt bị nhiễm virus. Người mắc bệnh thường có triệu chứng sốt, đau nhức cơ thể, suy kiệt, nôn ói và trong một số trường hợp có thể bị xuất huyết.

Tiến sĩ Jean Kaseya, Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, cho biết dịch bệnh nhiều khả năng đã xuất hiện từ cuối tháng 4. Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 16/5, ông cho biết hiện đã ghi nhận 336 ca nghi nhiễm và 87 trường hợp không qua khỏi.

Đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến ít nhất 87 người không qua khỏi. Ảnh: Africa CDC.

Phần lớn ca bệnh được phát hiện tại hai thị trấn khai thác mỏ Mongwalu và Rwampara, nơi có nhiều người đi lại và làm việc mỗi ngày. Theo ông Kaseya, đây là khu vực có điều kiện y tế mong manh và dễ khiến dịch bệnh lan rộng.

Ngày 14/5, một người đàn ông Congo 59 tuổi đã không qua khỏi vì Ebola tại thủ đô Kampala của Uganda. Giới chức y tế lo ngại người này có thể đã tiếp xúc với nhiều người trước khi qua đời.

Ông Kaseya cho biết bệnh nhân di chuyển bằng phương tiện công cộng từ Congo sang Uganda và từng được nhiều người xung quanh chăm sóc. Sau khi qua đời trong bệnh viện tại Uganda, thi thể của người này được đưa trở lại Congo để chôn cất.

Do Ebola có khả năng lây lan rất mạnh, các chuyên gia khuyến cáo nhân viên y tế phải sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ như kính chắn, khẩu trang, găng tay, áo choàng chống dịch và ủng cao su khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Tuy nhiên, ông Kaseya thừa nhận Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi hiện gặp khó khăn về nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và đang cần thêm kinh phí để ứng phó với dịch bệnh.

Giới chức y tế cho biết hiện vẫn chưa xác định được tốc độ lây lan của virus. Trước đây đã từng xảy ra hai đợt bùng phát của chủng virus này, mang tên Bundibugyo. Tuy nhiên, do đây là chủng ít phổ biến hơn so với Ebola Zaire nên vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ và hiện chưa có vaccine phòng ngừa.

Dù vậy, các nhà khoa học cho biết đã có một loại vaccine thử nghiệm đang được nghiên cứu. Theo ông Kaseya, loại vaccine này mới chỉ được thử trên khỉ và cho hiệu quả khoảng 50%, trong khi khả năng bảo vệ trên người vẫn chưa được đánh giá đầy đủ.

Trong thông báo đăng trên website, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết cơ quan này đang phối hợp với nhiều tổ chức y tế, tổ chức phi lợi nhuận và các công ty dược phẩm nhằm tăng cường giám sát biên giới cũng như công tác chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh.

Theo WHO, đợt bùng phát Ebola lớn nhất diễn ra từ năm 2014 đến 2016, khiến khoảng 28.600 người mắc bệnh và 11.325 người không qua khỏi. Dịch khởi phát tại Guinea rồi lan sang Sierra Leone, Liberia và nhiều nước khác.