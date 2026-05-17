Bất thường ở móng tay cảnh báo bệnh gan, tiểu đường

Móng tay có hình thìa: Theo China Times, thông thường, dấu hiệu đầu tiên khi cơ thể thiếu sắt là móng tay mỏng, giòn, dễ nứt và gãy. Trong giai đoạn sau của tình trạng thiếu sắt, phần giữa móng bị lõm xuống và các cạnh cong lên, tạo ra hình dạng như chiếc thìa. Thiếu sắt có thể do nhiều nguyên nhân bao gồm thiếu dinh dưỡng hợp lý, vấn đề sức khỏe liên quan đến dạ dày hoặc ruột, mẫn cảm với gluten (bệnh celiac). Ngoài thay đổi ở móng, người bệnh thường kèm theo các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao, tim đập nhanh, khó tập trung hoặc thường xuyên lạnh tay chân. Ảnh: WebMD.
Sọc dọc đen trên móng: Tình trạng này thường liên quan đến quá trình lão hóa tự nhiên. Khi tuổi tác tăng lên, móng mất dần độ ẩm và khả năng tái tạo keratin cũng chậm hơn, từ đó hình thành các đường sọc chạy dọc theo móng. Phần lớn trường hợp không nguy hiểm, tuy nhiên nếu các sọc quá rõ, kèm móng biến dạng hoặc giòn yếu bất thường, nó có thể liên quan đến thiếu vitamin nhóm B, thiếu magiê, viêm khớp dạng thấp hoặc các bệnh tự miễn. Đặc biệt, nếu xuất hiện một sọc đen chạy dọc móng và ngày càng đậm màu, cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ u hắc tố dưới móng - dạng ung thư da hiếm nhưng nguy hiểm. Ảnh: Shutterstock.
Móng tay dễ gãy: Theo Học viện Da liễu Mỹ (AAD), móng tay dễ gãy hoặc bong tách thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu hụt dinh dưỡng hoặc có vấn đề về tuần hoàn và nội tiết. Ngoài ra, tình trạng suy giáp cũng có thể khiến quá trình chuyển hóa chậm lại, làm móng khô yếu, dễ tách lớp. Những người thường xuyên tiếp xúc với nước, hóa chất tẩy rửa hoặc sơn gel cũng dễ gặp tình trạng này do lớp bảo vệ tự nhiên của móng bị bào mòn. Nếu móng giòn kéo dài kèm theo rụng tóc, da khô, mệt mỏi hoặc tim đập nhanh, nên kiểm tra thiếu máu hoặc chức năng tuyến giáp. Ảnh: Shutterstock.
Đốm trắng trên móng (Leukonychia): Đốm trắng trên móng tay là tình trạng khá phổ biến. Thông thường, phần lớn không quá nguy hiểm và là do những tổn thương nhỏ ở nền móng như va chạm nhẹ vào móng từ trước đó, cắt khóe quá sâu, làm nail hoặc sơn gel thường xuyên. Tuy nhiên, nếu các đốm trắng xuất hiện dày đặc trên nhiều móng cùng lúc, đây có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu kẽm, thiếu protein hoặc bị dị ứng với hóa chất làm móng. Trong một số trường hợp hiếm gặp, móng trắng bất thường còn liên quan đến bệnh gan hoặc bệnh thận. Đặc biệt, nếu móng chuyển trắng gần như toàn bộ và đi kèm các biểu hiện như mệt mỏi, sụt cân hoặc phù chân, nên đi kiểm tra sức khỏe sớm để tìm nguyên nhân chính xác. Ảnh: Freepik.
Các rãnh lõm ngang trên móng (đường Beau): Đây được xem là một trong những dấu hiệu sức khỏe đáng chú ý nhất, theo WebMD. Tình trạng này xuất hiện khi cơ thể trải qua một "cú sốc" lớn khiến quá trình phát triển của móng bị gián đoạn tạm thời. Nguyên nhân có thể là sốt cao, nhiễm trùng nặng, phẫu thuật lớn, stress kéo dài, thiếu kẽm nghiêm trọng hoặc bệnh tiểu đường không kiểm soát. Ngoài ra, bệnh gan nhiễm mỡ tiến triển gây viêm gan hoặc tạo áp lực chuyển hóa lớn lên cơ thể, móng đôi khi xuất hiện các rãnh ngang do cơ thể từng trải qua giai đoạn stress sinh học hoặc suy dinh dưỡng. Ảnh: Clinical Advisor.
Các lỗ nhỏ li ti trên bề mặt móng: Những lỗ nhỏ này thường liên quan đến các bệnh lý da liễu hoặc rối loạn tự miễn. Đây là dấu hiệu rất hay gặp ở người mắc bệnh vảy nến, chàm hoặc rụng tóc từng mảng. Khi cơ thể bị viêm kéo dài, quá trình tạo keratin ở nền móng sẽ bị rối loạn, khiến bề mặt móng xuất hiện những vết lõm nhỏ như đầu kim. Đặc biệt nếu tình trạng này đi kèm da bong vảy, đỏ da đầu, đau khớp hoặc móng tách khỏi nền móng. Ảnh: Encyclopedia.
Móng tay cong bất thường (ngón tay dùi trống): Ban đầu, móng chỉ hơi cong xuống nhẹ nhưng theo thời gian đầu ngón tay có thể phình to hơn và nền móng trở nên mềm khi ấn vào. Nguyên nhân phổ biến nhất liên quan đến các bệnh về phổi như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), xơ phổi hoặc nhiễm trùng phổi kéo dài. Khi lượng oxy trong máu giảm lâu ngày, cấu trúc mô ở đầu ngón tay sẽ thay đổi khiến móng cong xuống dần. Ngoài ra, các bệnh tim gây thiếu oxy mạn tính, bệnh gan hoặc rối loạn tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng cũng có thể gây ra hiện tượng này. Ảnh: WebMD.
