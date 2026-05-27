Con uống sữa nhiều nhưng vẫn thiếu chất, vì sao?

Nhiều trẻ uống sữa thường xuyên nhưng vẫn chậm tăng cân, thiếu vi chất do chế độ ăn mất cân bằng và sữa không thể thay thế hoàn toàn thực phẩm đa dạng.

Sữa từ lâu được xem là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp trẻ phát triển chiều cao và thể chất. Tuy nhiên, không ít phụ huynh ghi nhận tình trạng trẻ uống nhiều sữa nhưng vẫn biếng ăn, xanh xao hoặc thiếu vi chất.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nguyên nhân không nằm ở chất lượng sữa, mà chủ yếu đến từ cách sử dụng sữa và sự thiếu cân bằng trong chế độ ăn hàng ngày.

Sữa cung cấp tốt protein, canxi, vitamin D, nhưng lại thiếu hoặc rất ít các vi chất quan trọng như sắt, kẽm, vitamin C và chất xơ. Theo Harvard Health, không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu vi chất của trẻ, kể cả sữa. Điều này khiến trẻ dù uống đủ sữa vẫn có nguy cơ thiếu sắt, kẽm, chất xơ, vitamin C.

Nhiều trẻ uống nhiều sữa hàng ngày nhưng cơ thể vẫn thiếu chất. Ảnh: Shutterstock.

Một nguyên nhân phổ biến khác là trẻ uống quá nhiều sữa trong ngày, dẫn đến no bụng và bỏ bữa chính. Trẻ nhỏ có dạ dày nhỏ. Nếu uống nhiều sữa, trẻ dễ no và không còn hứng thú với thực phẩm đa dạng khác. Điều này lâu dần khiến trẻ biếng ăn, phụ thuộc vào sữa, cơ thể thiếu dưỡng chất để phát triển bình thường.

Ngoài ra, ngay cả khi trẻ ăn đủ, cơ thể vẫn có thể không hấp thu hết dưỡng chất do rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh lý đường ruột (tiêu chảy, giun sán).

Theo khuyến nghị của Học viện Nhi khoa Mỹ, lượng sữa hợp lý cho trẻ mỗi ngày là:

Trẻ 1-3 tuổi: khoảng 400-500 ml sữa/ngày

Trẻ 4-8 tuổi: khoảng 500 ml/ngày

Không nên dùng sữa thay thế bữa ăn chính

Khi lượng sữa vượt mức này, trẻ thường có xu hướng ăn ít thịt, cá, rau, thiếu sắt và kẽm, mất cân bằng dinh dưỡng.

Theo khuyến cáo của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), một số dấu hiệu cảnh báo trẻ có thể thiếu chất dù uống nhiều sữa:

Chậm tăng cân, thấp còi

Da xanh, dễ mệt

Táo bón kéo dài

Biếng ăn

Hay ốm vặt

Theo NIH, thiếu sắt và kẽm là hai tình trạng vi chất phổ biến nhất ở trẻ nhỏ trên toàn cầu. Uống quá nhiều sữa cũng có thể dẫn đến các biến chứng như hội chứng mất protein qua đường ruột (PLE), trong đó hàm lượng protein trong thức ăn không được cơ thể hấp thụ. Điều này có thể dẫn đến thiếu hụt protein, làm cản trở sự phát triển của trẻ.